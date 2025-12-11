menu
Servicios públicos

Jesús María: familiares piden ayuda para conseguir medicinas para adulta mayor con mal en la vista

Rotafono de RPP | Desde hace tres meses, según comenta Ernesto Núñez, su madre no recibe inyecciones llamadas Eylea que sirven para tratar su degeneración macular.
Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Ernesto Núñez Puente se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre Luisa Isabel Puente Bazán, de 81 años, quien necesita medicamentos para su degeneración macular que es tratada en el Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud, en el distrito limeño de Jesús María.

Desde hace tres meses, según comenta Ernesto Núñez, su madre no recibe inyecciones llamadas Eylea que sirven para tratar su degeneración macular pues les indican que aún no llegan las medicinas. 

Debido a esta falta de medicamento, la familia preguntó por estas inyecciones de manera particular pero el precio en farmacias privadas oscila hasta entre tres mil soles según comenta Ernesto.

“Llamo a denunciar que en el Rebagliati tampoco hay las inyecciones Eylea, que son inyecciones especiales que requieren algunos pacientes que sufren de desgaste macular, es decir, estas inyecciones evitan que los pacientes lleguen a una ceguera permanente, mi madre está casi ciega”, afirmó el señor. 

Ernesto Núñez espera que las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati puedan brindarles cuanto antes el medicamento solicitado debido a que afirma que su madre tiene fuertes problemas para ver y poder transportarse sola.

El Rotafono sigue creciendo al servicio de la ciudadanía.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Hospital Rebagliati pacientes Rotafono Lima Jesús María
