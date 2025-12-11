Jesús María: familiares piden ayuda para conseguir medicinas para adulta mayor con mal en la vista

Ernesto Núñez Puente se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre Luisa Isabel Puente Bazán, de 81 años, quien necesita medicamentos para su degeneración macular que es tratada en el Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud, en el distrito limeño de Jesús María.



Desde hace tres meses, según comenta Ernesto Núñez, su madre no recibe inyecciones llamadas Eylea que sirven para tratar su degeneración macular pues les indican que aún no llegan las medicinas.



Debido a esta falta de medicamento, la familia preguntó por estas inyecciones de manera particular pero el precio en farmacias privadas oscila hasta entre tres mil soles según comenta Ernesto.



“Llamo a denunciar que en el Rebagliati tampoco hay las inyecciones Eylea, que son inyecciones especiales que requieren algunos pacientes que sufren de desgaste macular, es decir, estas inyecciones evitan que los pacientes lleguen a una ceguera permanente, mi madre está casi ciega”, afirmó el señor.

