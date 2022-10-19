Jesús María: hombre de 54 años necesita ser operado del corazón en el INCOR

Enrique comenta que él estaba a punto de ser operado en el INCOR a principios de este año. Sin embargo, debido a que presentó fuertes dolores de cabeza, fue trasladado al Hospital Guillermo Almenara para descartar algún mal en el cerebro.
Enrique Abelardo Delgado Briceño se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda, debido a que se encuentra internado en el Hospital Guillermo Almenara, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de La Victoria, y necesita ser referido al Instituto Nacional Cardiovascular, en Jesús María, para ser operado del corazón.
Enrique comenta que, a principios de año, estuvo a punto de ser operado en el INCOR, para reparar una válvula mitral, es decir, un procedimiento quirúrgico para corregir la válvula situada en el corazón del paciente.
Sin embargo, debido a que presentó fuertes dolores de cabeza, fue trasladado al Hospital Guillermo Almenara para descartar algún mal en el cerebro. Fueron 23 días de estudios, que afortunadamente salieron bien. No obstante, el paciente indica que ahora le quieren dar de alta en el Hospital Guillermo Almenara.
Enrique comenta que él tiene pendiente ser operado en el INCOR, por lo que debería ser trasladado a este nuevo centro especializado en enfermedades cardiacas a través de una referencia.
Enrique señala que él ni su hermana tienen dónde quedarse, si es que en el Hospital Guillermo Almenara le dan de alta; pues ellos son naturales de Chiclayo y fueron referidos a Lima para que Enrique sea tratado del corazón.
Por ello, el paciente hace un llamado a las autoridades de salud, para ser trasladado y ser operado en el Instituto Nacional Cardiovascular.
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