Jesús María: hombre de 54 años necesita ser operado del corazón en el INCOR

Sin embargo, debido a que presentó fuertes dolores de cabeza, fue trasladado al Hospital Guillermo Almenara para descartar algún mal en el cerebro. Fueron 23 días de estudios, que afortunadamente salieron bien. No obstante, el paciente indica que ahora le quieren dar de alta en el Hospital Guillermo Almenara.

Enrique comenta que él tiene pendiente ser operado en el INCOR, por lo que debería ser trasladado a este nuevo centro especializado en enfermedades cardiacas a través de una referencia.

Enrique señala que él ni su hermana tienen dónde quedarse, si es que en el Hospital Guillermo Almenara le dan de alta; pues ellos son naturales de Chiclayo y fueron referidos a Lima para que Enrique sea tratado del corazón.

Por ello, el paciente hace un llamado a las autoridades de salud, para ser trasladado y ser operado en el Instituto Nacional Cardiovascular.