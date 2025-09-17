menu
Jesús María: joven pide ayuda para conseguir una cita en el Hospital Rebagliati hace ocho meses

Rotafono de RPP | Javier Solorzano necesita atención para el tratamiento y terapia de una tendinitis en el bíceps y un traumatismo en manguito rotador del hombro.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Javier cuenta que, el año pasado, fue derivado desde el CAP III de San Juan de Miraflores, de EsSalud, debido a fuertes dolores en el hombro.

Javier Solorzano, de 34 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que desde hace ocho meses no puede acceder a una cita en la especialidad de ortopedia y traumatología, en el Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Jesús María.

Javier cuenta que, el año pasado, fue derivado desde el Centro de Atención Primaria III de San Juan de Miraflores debido a los fuertes dolores que padecía en el hombro. En el establecimiento de salud le indicaron que tenía una tendinitis en el bíceps y un traumatismo en manguito rotador del hombro, por lo que debe continuar con su tratamiento y terapia. 

San Juan de Lurigancho: buscan a adolescente de 15 años que desapareció hace cuatro días

 La Libertad: piden ayuda para adulta mayor que necesita que le retiren cálculos en el sistema digestivo

Por tanto, lo refirieron al Hospital Rebagliati, donde Javier se atendió por primera vez el 17 de enero del presente año. Sin embargo, le indicaron que debía seguir atendiéndose y obtener una segunda cita. No obstante, cuando el señor trata de conseguir una cita con el traumatólogo, no la consigue.

“En enero de este año me atendió el doctor, pero cuando yo he llamado para solicitar una segunda cita me dijeron que no hay y que me iban a poner en una lista de espera en un excel. Después de un mes y medio, el médico que me atendió ya no trabajaba y me dijeron que me iban a atender otro médico, pero la espera se hace larga”, afirmó Javier. 

Ante la demora en la atención, Javier pide que las autoridades de EsSalud puedan atenderlo lo más pronto posible debido a que el dolor persiste y teme que la lesión pueda agravarse.  

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Hospital Rebagliati EsSalud Rotafono Lima Jesús María
