Jesús María: joven pide ayuda para conseguir una cita en el Hospital Rebagliati hace ocho meses

Por tanto, lo refirieron al Hospital Rebagliati, donde Javier se atendió por primera vez el 17 de enero del presente año. Sin embargo, le indicaron que debía seguir atendiéndose y obtener una segunda cita. No obstante, cuando el señor trata de conseguir una cita con el traumatólogo, no la consigue.

“En enero de este año me atendió el doctor, pero cuando yo he llamado para solicitar una segunda cita me dijeron que no hay y que me iban a poner en una lista de espera en un excel. Después de un mes y medio, el médico que me atendió ya no trabajaba y me dijeron que me iban a atender otro médico, pero la espera se hace larga”, afirmó Javier.



Ante la demora en la atención, Javier pide que las autoridades de EsSalud puedan atenderlo lo más pronto posible debido a que el dolor persiste y teme que la lesión pueda agravarse.