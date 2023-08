Jesús María: joven pide ayuda su suegra que sufre de Alzheimer y escaras en la piel

Materiales médicos son vitales para las escaras

Durante el último mes de julio fueron varias veces al Padomi para recoger sus insumos médicos e hicieron una larga cola por bastantes horas, pero finalmente no recibieron nada. Los trabajadores respectivos indicaron que no había y no les dieron ninguna otra explicación; solo le dijeron que saque una cita con la asistencia social.

No obstante, cuando llamaron nadie le atendió y no saben a quién recurrir. El señor Segundo manifestó que el costo de estas cremas es muy costoso y no poseen todos los recursos económicos para tenerlos. Además, él, su esposa y su madre viven en el asentamiento humano Tres Compuertas, ubicado en el cerro San Cristóbal, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.