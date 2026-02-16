Jesús María: madre de familia reporta desabastecimiento de hormona del crecimiento

María Luz Yauri Rimachi se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su hijo de 11 años no recibe la hormona del crecimiento hace casi un mes en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, debido al desabastecimiento de las ampollas.

“Mi hijo tiene diagnóstico de déficit de la hormona del crecimiento y hace más de 20 días ya no están dando el medicamento. He reclamado varias veces a la doctora de farmacia y ella solamente se limita a decir que no han comprado, que no llega la orden de compra”, comentó.

La madre de familia invocó a las autoridades de EsSalud a agilizar el proceso de compra del medicamento, ya que el tratamiento de su hijo y otros menores se ha visto interrumpido.

“Pido que las autoridades compren esa hormona del crecimiento, que hagan ese proceso lo más rápido posible, porque hay muchos niños que no reciben el tratamiento”, solicitó.

Debido al elevado costo del medicamento en las farmacias privadas, la madre de familia se ve imposibilitada de adquirirlo, por lo que exige una solución inmediata.

“Yo no puedo comprar esa hormona porque ese frasco cuesta entre 190 a 200 soles, dependiendo del tipo de laboratorio. Mi hijo recibe un frasco que le dura para dos días. Me es imposible comprarlo porque mi situación económica no me lo permite”, dijo.

María Luz Yauri Rimachi sostuvo que esta situación pone en riesgo el desarrollo físico de su hijo, cuyo tiempo para recibir el tratamiento de forma efectiva es hasta los 12 años.

“Mi hijo ya lleva ya casi un mes sin la hormona. Entonces eso se ve reflejado en que no va a crecer. Él tiene solamente poco tiempo para crecer, ya le falta un año y cómo se va a interrumpir su tratamiento”, explicó agobiada.