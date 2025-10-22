Jesús María: menor de 13 años con escoliosis fue operado en el Hospital Edgardo Rebagliati

Elsa Revilla indicó que se enteró del diagnóstico de escoliosis de su hijo, cuando el menor tenía 11 años.
Elsa Revilla Quispe se encuentra emocionada y tranquila luego de que su hijo Nicolás, de 13 años, quien padecía de escoliosis, fue operado en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima. El menor fue intervenido por los médicos, tras hacer su pedido de ayuda público en el Rotafono de RPP.
La madre de familia agradeció que su clamor de apoyo fuera escuchado en julio pasado por los funcionarios de EsSalud, quienes tras la difusión del caso se comunicaron con ella y se iniciaron los trámites para concretar la operación el 7 de octubre.
“Quiero agradecer de manera especial al Rotafono que hizo público mi caso y eso ayudó a que las autoridades de maneras respectivas tomen cartas en el asunto. El día 13 de julio, cuando mi caso salió al aire en una entrevista, todo cambió para mí porque los doctores empezaron a comunicarse conmigo para decirme que mi hijo sería hospitalizado”, expresó Elsa.
El 21 de julio, el adolescente fue hospitalizado para recurrir a un tratamiento ortopédico llamado "tracción con halo craneal", en que se utiliza un aro metálico alrededor de la cabeza para que se alinea con la columna vertebral.
Nicolás estuvo dos meses dentro del hospital para luego ser operado. El médico que los atendió le indicó a la señora Elsa que la cirugía sería muy complicada porque Nicolás había pasado por un cirugía antes al corazón.
El grado de desviación de la columna que había alcanzado el menor, era bastante preocupante y eso complicaría la situación, sin embargo, una vez dada la operación, el menor reaccionó de manera favorable.
La señora Elsa también agradeció a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) por darle seguimiento a su caso; así como al personal de salud del Hospital Rebagliati de EsSalud que atendieron a su hijo.
“Me gustaría agradecer a Dios de habernos puesto en ese hospital y con los médicos que han atendido a mi hijo”, finalizó.
Elsa Revilla Quispe se comunicó con el Rotafono de RPP, en el mes de julio, y pidió ayuda para su menor hijo Nicolás, quien padecía de escoliosis y necesitaba ser operado urgentemente en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en el distrito limeño de Jesús María.
La esclerosis y la mala forma de crecer de la columna habían complicado el desarrollo normal del cuerpo del niño. En lugar de crecer, explicó, se estaba encogiendo y su espalda y pecho se estaban deformando.
