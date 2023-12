Jesús María: niño será atendido en hospital Rebagliati para recibir diagnóstico

Pronto podrá tener un diagnóstico definitivo. Dyland Huamán Álvarez, un pequeño de tres años. fue finalmente referido del Hospital Uldarico Rocca Fernández, del distrito limeño de Villa El Salvador, al área de Pediatría del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en Jesús María.

Sus padres, Cinthya Alvarez y Yomer Huamán estuvieron haciendo las gestiones para obtener la referencia desde el mes de septiembre.

El niño tiene un diagnóstico presuntivo de autismo. La referencia fue aceptada en septiembre y, desde entonces, no se le asignaba la cita para que reciba un diagnostico definitivo.

“Gracias por ser intermediarios en mi caso, gracias a ustedes podemos ser escuchados, mi hijo por fin será atendido”, señaló Cinthya

Los padres del menor explicaron que Dyland no respondía cuando se le llamaba por su nombre, no sigue indicaciones, no tolera esperar turnos, se involucra poco con sus compañeros de cuna, teme a los ruidos fuertes y aún no habla. Estos cambios en el comportamiento del niño los detectaron en junio; por ello, una maestra de la cuna a la que asiste el pequeño les recomendó llevarlo a terapia de lenguaje.

Los tutores decidieron llevar al menor a sus terapias en el Hospital Uldarico por ser de EsSalud, ya que cuenta con este seguro, pero decidieron referir al menor por no contar con los especialistas necesarios para tratarlo.