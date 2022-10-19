Jesús María: operan a adulta mayor tras reporte de obstrucción de arteria en el Hospital Rebagliati

La señora Fermina Vilcapoma Quispe, de 77 años, fue sometida a una operación hoy en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en el distrito limeño de Jesús María, luego de que sus familiares reportaran la obstrucción de una arteria en su pierna derecha y la urgencia de su caso a través del Rotafono de RPP.

Patricia Laos confirmó que la intervención médica se realizó con éxito, después de que las autoridades de EsSalud tomaran cartas en el asunto para agilizar el tratamiento de urgencia.

La familia expresó su agradecimiento por la difusión del caso en RPP y la rápida respuesta de EsSalud, ya que el presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, le brindó las facilidades para concretar la atención.

“De parte mía y de mi familia, quiero agradecer el apoyo que me ha brindado RPP para la difusión del caso de Fermina. Hoy, muy temprano, después de haber reportado el caso, se comunicó conmigo el doctor Jaime Moreno, presidente ejecutivo de EsSalud. Él mismo me llamó y me ha brindado todas las facilidades para que se pueda realizar la angioplastía muy pronto, tan pronto que ahorita mismo ella está siendo intervenida y realizándole el procedimiento. Les quedamos muy agradecidos, RPP”, manifestó.

A la señora Fermina Vilcapoma le practicaron una angioplastía, un procedimiento que utiliza un catéter con un pequeño globo en su extremo para abrir arterias estrechadas u obstruidas y restablecer el flujo sanguíneo.

Hace siete días que se informó a la familia de Fermina Vilcapoma que urgían intervenirla, pero no podían atenderla por falta de materiales y lo que más temían era la amputación de la pierna de la adulta mayor.