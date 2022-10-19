Jesús María: paciente con cáncer a la próstata logra conseguir tomografía que necesitaba para continuar tratamiento

Blanca Parra se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su esposo Walter Galindo continuará su tratamiento contra el cáncer debido a que recibirá la tomografía que tanto buscaba en el Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Jesús María.



Blanca contó que su esposo pasará por una tomografía este sábado 25 de abril. Este examen servirá para que Walter Galindo pueda continuar con sus tratamientos de radioterapia para seguir su lucha contra el cáncer a la próstata el cual fue diagnosticado en setiembre del 2025.



“Debo decirle con mucha alegría realmente y mucha bendición, debo manifestar que mi voz ha sido manifestada y agradezco enormemente que la radio llega a toda la voz del Perú y no es ajena el dolor que pasamos todos los asegurados”, afirmó Blanca.

