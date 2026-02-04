Jesús María: paciente con cáncer de mama recibe medicamentos para seguir tratamiento

En el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer, Milagros Patricia Contreras Martínez informó que por fin recibirá sus medicinas para seguir con su tratamiento contra el cáncer de mama en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, luego de que pidiera ayuda en el Rotafono de RPP.

Ayer la señora de 59 años recibió una llamada de las autoridades de salud para indicarle que hoy recibirá su tratamiento que consta de dos fármacos: Pertuzumab y Trastuzumab, medicamentos que le permitirán seguir con su lucha contra el cáncer.

Milagros no recibía su tratamiento completo hace casi dos meses debido a que el establecimiento de salud no contaba con Pertuzumab.



“Para comunicarles que me llamaron de EsSalud para indicarme que ya tengo la medicina que faltaba. Gracias a Dios ya podré recibir mi tratamiento completo, ojalá que esta situación cambie por el bien de los pacientes”, afirmó Milagros Patricia.



Este no es el único caso que se reportó a través de Rotafono, pues una madre también denunció la falta de medicamento para su hijo de cuatro años que padece de leucemia, pero tras el reclamo público, EsSalud suministró el medicamento a la madre.

Susalud también se comunicó con el Rotafono de RPP para darles seguimiento los casos de falta de medicamentos en pacientes con cáncer.

