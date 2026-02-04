menu
Jesús María: paciente con cáncer de mama recibe medicamentos para seguir tratamiento

Rotafono de RPP | Después de casi dos meses, en el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer, Milagros Contreras podrá acceder a dos fármacos indispensables para seguir con su tratamiento, luego de que solicitara ayuda.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El pasado tres de enero, la señora de 59 años, recibió una llamada de las autoridades de salud para indicarle que hoy recibirá su tratamiento

En el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer, Milagros Patricia Contreras Martínez informó que por fin recibirá sus medicinas para seguir con su tratamiento contra el cáncer de mama en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, luego de que pidiera ayuda en el Rotafono de RPP.  

Ayer la señora de 59 años recibió una llamada de las autoridades de salud para indicarle que hoy recibirá su tratamiento que consta de dos fármacos: Pertuzumab y Trastuzumab, medicamentos que le permitirán seguir con su lucha contra el cáncer.  

Milagros no recibía su tratamiento completo hace casi dos meses debido a que el establecimiento de salud no contaba con Pertuzumab

“Para comunicarles que me llamaron de EsSalud para indicarme que ya tengo la medicina que faltaba. Gracias a Dios ya podré recibir mi tratamiento completo, ojalá que esta situación cambie por el bien de los pacientes”, afirmó Milagros Patricia.

Este no es el único caso que se reportó a través de Rotafono, pues una madre también denunció la falta de medicamento para su hijo de cuatro años que padece de leucemia, pero tras el reclamo público, EsSalud suministró el medicamento a la madre

Susalud también se comunicó con el Rotafono de RPP para darles seguimiento los casos de falta de medicamentos en pacientes con cáncer.  

Lima: niña de 10 años con leucemia pudo acceder a su medicamento

¿Por qué era tan importante brindarle medicamentos a estos pacientes?

Según Milagros, el pasado 24 de diciembre fue la última vez que recibió el tratamiento, pero solo le suministraron el Trastuzumab. La siguiente fecha que le toca recibir medicamentos es hoy 4 de febrero, sin embargo, cuando su esposo preguntó en farmacia, le indicaron que la señora volvería a usar solo el Trastuzumab. 

“He llegado como dos meses sin recibir nada y ahora estoy en la misma situación como otros pacientes. Desde está nueva administración las medicinas se escasean con frecuencia y siempre nos dicen que no hay. Esta situación pone en riesgo mi salud y mi vida, vulnerando mi derecho a una atención oportuna y digna", expresó en su momento Milagros.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Lima: niña de 10 años con leucemia pudo acceder a su medicamento

