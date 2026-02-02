menu
Jesús María: paciente con cáncer de mama reporta que no recibe medicamento para tratamiento

Rotafono de RPP | Milagros Contreras padece hace cinco años cáncer de mama y no recibe su tratamiento completo por falta de inyecciones en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Milagros padece cáncer de mama hace cinco años. Ha pasado por diversos tratamientos como quimioterapias y radioterapias.

Milagros padece cáncer de mama hace cinco años. Ha pasado por diversos tratamientos como quimioterapias y radioterapias.

Milagros Patricia Contreras Martínez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que no recibe medicamentos que son parte de su tratamiento médico en el Hospital Edgardo Rebagliati de Essalud, en el distrito limeño de Jesús María. 

La mujer de 59 años recibe las inyecciones con medicamentos como Pertuzumab y Trastuzumab, cada 21 días o según lo que recomiende el especialista; sin embargo, desde julio del año pasado esto no ha sido constante. 

“Los meses de junio y julio del 25 no recibí ninguna de las dos. (...) Como se dice cada vez que me programa tengo que orar para contar con la medicinas porque a veces solo hay una (Trastuzumab) y solo me administran eso como también no recibo nada”, afirmó. 

Según Milagros, el pasado 24 de diciembre fue la última vez que recibió el tratamiento, pero solo recibió el Trastuzumab. La siguiente fecha que le toca recibir medicamentos es el 4 de febrero, sin embargo, cuando su esposo preguntó en farmacia, le indicaron que la señora volvería a usar solo el Trastuzumab. 

“He llegado como dos meses sin recibir nada y ahora estoy en la misma situación como otros pacientes. Desde está nueva administración las medicinas se escasean con frecuencia y siempre nos dicen que no hay, agotado etc. Esta situación pone en riesgo mi salud y mi vida, vulnerando mi derecho a una atención oportuna y digna", expresó con angustia Milagros.  

Milagros padece cáncer de mama desde hace cinco años. Ha pasado por diversos tratamientos como quimioterapias y radioterapias. La mujer hace un llamado a las autoridades del Hospital Rebagliati para que puedan suministrarle el medicamento cuanto antes. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Paciente con cáncer No hay medicamentos Rotafono Hospital Edgardo Rebagliati EsSalud Cáncer de mama
