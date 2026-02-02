Jesús María: paciente con cáncer de mama reporta que no recibe medicamento para tratamiento

Según Milagros, el pasado 24 de diciembre fue la última vez que recibió el tratamiento, pero solo recibió el Trastuzumab. La siguiente fecha que le toca recibir medicamentos es el 4 de febrero, sin embargo, cuando su esposo preguntó en farmacia, le indicaron que la señora volvería a usar solo el Trastuzumab.



“He llegado como dos meses sin recibir nada y ahora estoy en la misma situación como otros pacientes. Desde está nueva administración las medicinas se escasean con frecuencia y siempre nos dicen que no hay, agotado etc. Esta situación pone en riesgo mi salud y mi vida, vulnerando mi derecho a una atención oportuna y digna", expresó con angustia Milagros.

Milagros padece cáncer de mama desde hace cinco años. Ha pasado por diversos tratamientos como quimioterapias y radioterapias. La mujer hace un llamado a las autoridades del Hospital Rebagliati para que puedan suministrarle el medicamento cuanto antes.