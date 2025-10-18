Jesús María: paciente pide ayuda para que le acepten la referencia en el Hospital Edgardo Rebagliati

César Salomón Manuel Candiotti, de 53 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que necesita que le acepten la referencia en el Hospital Edgardo Rebagliati debido a que necesita ser tratado por porfiria.

El hombre es natural de Trujillo y desde hace siete años presentó múltiples patologías como debilidad muscular, microinfarto cerebral, problemas en la piel, osteoartrosis.

Al realizarse diversos exámenes, un reumatólogo del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en Trujillo, sospechó que podría tener porfiria, y el especialista pidió que al paciente lo refieran a Lima. Sin embargo, por temas burocráticos le enviaron a Chiclayo, al Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo.

