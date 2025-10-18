menu
Servicios públicos

Jesús María: paciente pide ayuda para que le acepten la referencia en el Hospital Edgardo Rebagliati

Rotafono de RPP | César Manuel Candiotti tiene porfiria y necesita recibir tratamiento cuanto antes.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Finalmente para julio de este año, le realizan exámenes en un laboratorio que envía los resultados a España donde le confirman que la enfermedad que padece el señor es porfiria.

Finalmente para julio de este año, le realizan exámenes en un laboratorio que envía los resultados a España donde le confirman que la enfermedad que padece el señor es porfiria.

César Salomón Manuel Candiotti, de 53 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que necesita que le acepten la referencia en el Hospital Edgardo Rebagliati debido a que necesita ser tratado por porfiria.

El hombre es natural de Trujillo y desde hace siete años presentó múltiples patologías como debilidad muscular, microinfarto cerebral, problemas en la piel, osteoartrosis.

Al realizarse diversos exámenes, un reumatólogo del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en Trujillo, sospechó que podría tener porfiria, y el especialista pidió que al paciente lo refieran a Lima. Sin embargo, por temas burocráticos le enviaron a Chiclayo, al Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. 

Después de varios análisis, en el Hospital Almanzor determinaron que debía ser derivado al Hospital Almenara, a finales del 2023, pero en este último centro de salud, le indican que no tienen reactivos para realizar los exámenes correspondientes, según cuenta César quien denunció su caso ante Susalud.

Finalmente para julio de este año, le realizan exámenes en un laboratorio que envía los resultados a España donde le confirman que la enfermedad que padece el señor es porfiria.

En el hospital Guillermo Almenara realizaron una referencia al Hospital Rebagliati, pero hasta el momento no es aceptada por lo que pide ayuda a las autoridades para que puedan atenderlo cuanto antes.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

Sepa más:
hospital Rebagliati Jesús María Guillermo Almenara Rotafono Lima
