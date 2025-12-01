Jesús María: paciente reporta que le cancelan cita a poco de enterarse que tiene cáncer con metástasis

Jessica Escobar Ríos una paciente de cáncer con metástasis, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, luego de que su cita en la especialidad de oncología para el 2 de diciembre fuera cancelada en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, sin haber motivo.

La mujer de 54 años expresó su indignación, ya que al ingresar ayer a la aplicación de citas programadas en EsSalud advirtió que esta fue anulada. Precisó que en esta consulta iban a examinar los resultados de una tomografía y dar un nuevo tratamiento, luego de que los médicos descubrieran que el cáncer volvió a su cuerpo, pero esta vez en el cerebro, pulmón y esófago.

La señora Jessica detalló que en julio del 2024 fue diagnosticada con cáncer de esófago, un tipo de tumor neuroendocrino. La paciente pasó por cinco ciclos de quimioterapia y 28 de sesiones de radioterapia.

Luego de ese tratamiento, en mayo del 2025, le mandaron a realizarse una tomografía y al entregarle los resultados un mes después le dijeron que "ya no había nada”, añadió.