Jesús María: paciente reporta que le cancelan cita a poco de enterarse que tiene cáncer con metástasis

Jessica siente preocupación y ganas de luchar para ver crecer a sus ocho hijos adolescentes que necesitan de ella.
Jessica Escobar Ríos una paciente de cáncer con metástasis, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, luego de que su cita en la especialidad de oncología para el 2 de diciembre fuera cancelada en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, sin haber motivo.
La mujer de 54 años expresó su indignación, ya que al ingresar ayer a la aplicación de citas programadas en EsSalud advirtió que esta fue anulada. Precisó que en esta consulta iban a examinar los resultados de una tomografía y dar un nuevo tratamiento, luego de que los médicos descubrieran que el cáncer volvió a su cuerpo, pero esta vez en el cerebro, pulmón y esófago.
La señora Jessica detalló que en julio del 2024 fue diagnosticada con cáncer de esófago, un tipo de tumor neuroendocrino. La paciente pasó por cinco ciclos de quimioterapia y 28 de sesiones de radioterapia.
Luego de ese tratamiento, en mayo del 2025, le mandaron a realizarse una tomografía y al entregarle los resultados un mes después le dijeron que "ya no había nada”, añadió.
Jessica Escobar Ríos fue de emergencia al Hospital Rebagliati, el pasado 30 de octubre, tras intensos dolores en la cabeza. En el centro médico le ordenaron realizarse tomografías y ahí arrojaron el resultado de que el cáncer había vuelto y con metástasis.
"En emergencia me hicieron tomografía y se encontró lo del cerebro, me hospitalizaron y me hicieron otra tomografía con contraste, ahí salió también lo del pulmón, esa segunda tomografia fue el 5 de noviembre estando hospitalizada", afirmó la paciente.
Jessica salió de alta el pasado 5 de noviembre con el pendiente de que sea vista este 2 de diciembre; sin embargo, grande fue su sorpresa cuando le cancelaron la cita.
La madre de familia contó que llamó a EsSalud luego de que cancelaran la cita, pero le indicaron que ingrese su reclamo y que le responderán dentro de 30 días.
Jessica, quien tiene ocho hijos, hace un llamado a las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud para que puedan agendar su cita cuanto antes, pues siente preocupación y tiene ganas de luchar contra el cáncer para ver crecer a sus tres hijos adolescentes que aún necesitan de ella.
"Necesito que me ayuden, por favor, para poder continuar con mi tratamiento. Necesito mi cita con oncología, que me indiquen qué puedo hacer. Yo quiero seguir viviendo, tengo hijos adolescentes que todavía dependen de mí", expresó con angustia.
Contó que en su desesperación ha consultado con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) sobre los procedimientos médicos, pero el costo del tratamiento le saldría muy elevado.
Jessica Escobar Ríos se caso hace tres años por segunda vez con su esposo y desea seguir vivienda para ver crecer a sus hijos.
