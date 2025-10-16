Jesús María: pacientes con cáncer recibieron sus pastillas en el Hospital Edgardo Rebagliati

Marlene Villena Martínez se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su padre, Manuel Villena Ibáñez, quien tiene cáncer al pulmón y se trata del Hospital Edgardo Rebagliati, pudo obtener sus pastillas que eran fundamentales como parte de su tratamiento contra el cáncer.

Hoy por la tarde, las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati se comunicaron con Marlene para informarle que las pastillas llamadas Erlotinib se encontraban ya en el stock de la farmacia y que debía recogerlas.



“Muchas gracias al Rotafono, nos acaba de llamar la Farmacia del Hospital Rebagliati diciendo que ha llegado un lote de medicinas y tengo que pasar a recogerlas cuanto antes”, afirmó Marlene.

