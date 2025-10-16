menu
Jesús María: pacientes con cáncer recibieron sus pastillas en el Hospital Edgardo Rebagliati

Rotafono de RPP | Manuel Villena Ibáñez, quien tiene cáncer al pulmón, y su tratamiento se basa en las pastillas Erlotinib.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El pasado 14 de octubre, Marlene Villena Martínez contó que su papá fue hasta la farmacia del hospital donde le indicaron no había las pastillas.

El pasado 14 de octubre, Marlene Villena Martínez contó que su papá fue hasta la farmacia del hospital donde le indicaron no había las pastillas.

Marlene Villena Martínez se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su padre, Manuel Villena Ibáñez, quien tiene cáncer al pulmón y se trata del Hospital Edgardo Rebagliati, pudo obtener sus pastillas que eran fundamentales como parte de su tratamiento contra el cáncer.

Hoy por la tarde, las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati se comunicaron con Marlene para informarle que las pastillas llamadas Erlotinib se encontraban ya en el stock de la farmacia y que debía recogerlas. 

“Muchas gracias al Rotafono, nos acaba de llamar la Farmacia del Hospital Rebagliati diciendo que ha llegado un lote de medicinas y tengo que pasar a recogerlas cuanto antes”, afirmó Marlene. 

¿Desde hace cuánto esperaban por estas pastillas el señor Manuel?


El pasado 14 de octubre, Marlene Villena Martínez contó que su papá fue hasta la farmacia del hospital donde le indicaron que debía comunicarse con un número de WhatsApp que le brindaron, debido a que no tenían las pastillas disponibles. 

Cuando el paciente escribió aquel número y le informaron que no había las pastillas Erlotinib y que ellos le avisarían para cuándo lo traerían de vuelta. No obstante, cuando preguntaron de nuevo sobre cuánto demorarían en abastecerse de las pastillas debido a que el tratamiento de los pacientes oncológicos no debía parar, ellos no volvieron a contestar, según afirmó Marlene. 

Sepa más:
cáncer Hospital Rebagliati Jesús María
