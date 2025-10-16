Jesus María: pacientes con cáncer reportan falta de medicamentos en Hospital Rebagliati

Marlene contó al Rotafono que una situación similar la atravesaron en agosto del año pasado. | Fuente: Fuente: Composición / Andina
Pacientes de familiares oncológicos se comunicaron con el Rotafono de RPP para informar el desabastecimiento de las pastillas Erlotinib, que sirven para el tratamiento del cáncer en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Jesús María.
El pasado 14 de octubre, Marlene Villena Martínez contó que su papá fue hasta la farmacia del hospital donde le indicaron que debía comunicarse con un número de WhatsApp que le brindaron, debido a que no tenían las pastillas disponibles.
Cuando el paciente escribió aquel número y le informaron que no había las pastillas Erlotinib y que ellos le avisarían para cuándo lo traerían de vuelta. No obstante, cuando preguntaron de nuevo sobre cuánto demorarían en abastecerse de las pastillas debido a que el tratamiento de los pacientes oncológicos no debía parar, ellos no volvieron a contestar, según afirmó Marlene.
Marlene contó al Rotafono que una situación similar la atravesaron en agosto del año pasado y luego de hacer pública su denuncia, pudieron obtener las pastillas, pero los días de incertidumbre fueron preocupantes para los pacientes con cáncer.
“Esto también ocurrió en agosto del año pasado, y me acuerdo que llamamos a RPP y no pasó ni 10 minutos y nos llamaron de farmacia porque justo había llegado un lote de medicina, entonces a mi papá y a otros pacientes le dieron esa medicación”, dijo Merlene.
Ante la falta de este medicamento, Marlene solicitó a EsSalud que pueda abastecer a su padre y otros pacientes oncológicos para que continúen con su tratamiento.
