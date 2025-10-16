Jesus María: pacientes con cáncer reportan falta de medicamentos en Hospital Rebagliati

No es la primera vez que se quedan sin pastillas



Marlene contó al Rotafono que una situación similar la atravesaron en agosto del año pasado y luego de hacer pública su denuncia, pudieron obtener las pastillas, pero los días de incertidumbre fueron preocupantes para los pacientes con cáncer.



“Esto también ocurrió en agosto del año pasado, y me acuerdo que llamamos a RPP y no pasó ni 10 minutos y nos llamaron de farmacia porque justo había llegado un lote de medicina, entonces a mi papá y a otros pacientes le dieron esa medicación”, dijo Merlene.

Ante la falta de este medicamento, Marlene solicitó a EsSalud que pueda abastecer a su padre y otros pacientes oncológicos para que continúen con su tratamiento.