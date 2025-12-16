Jesús María: padres de familia reportan aniego a pocos metros del Colegio Teresa Gonzáles de Fanning

Padres de familia del Colegio Teresa Gonzáles de Fanning se comunicaron con el Rotafono de RPP, para reportar un aniego que afecta a los alumnos que transitan la avenida Húsares de Junín, en el distrito limeño de Jesús María.

Desde las siete de la mañana, el agua estaría saliendo y aumentando de nivel, lo que ocasionaría que algunas motocicletas tengan que subir a las veredas para continuar su camino.

“Estamos en el Colegio Teresa Gonzáles de Fanning. Los padres o las niñas no pueden ni pasar, las motos están pasando por el costado, empozado el agua, y como han puesto un rompemuelles allí”, afirmó Marleni, una madre de familia.

Los padres de familia piden ayuda de las autoridades, para que acudan a la zona y puedan detener el aniego, que amenaza con alcanzar otras calles. Asimismo, una usuaria pide intervención de autoridades de tránsito para que la zona no se congestione.