Jesús María: padres de familia reportan aniego a pocos metros del Colegio Teresa Gonzáles de Fanning

Padres de familia del Colegio Teresa Gonzáles de Fanning se comunicaron con el Rotafono de RPP, para reportar un aniego que afecta a los alumnos que transitan la avenida Húsares de Junín, en el distrito limeño de Jesús María.
Desde las siete de la mañana, el agua estaría saliendo y aumentando de nivel, lo que ocasionaría que algunas motocicletas tengan que subir a las veredas para continuar su camino.
“Estamos en el Colegio Teresa Gonzáles de Fanning. Los padres o las niñas no pueden ni pasar, las motos están pasando por el costado, empozado el agua, y como han puesto un rompemuelles allí”, afirmó Marleni, una madre de familia.
Los padres de familia piden ayuda de las autoridades, para que acudan a la zona y puedan detener el aniego, que amenaza con alcanzar otras calles. Asimismo, una usuaria pide intervención de autoridades de tránsito para que la zona no se congestione.
Rotafono se comunicó con Sedapal y la empresa verificó que el problema del aniego provenía de un canal de regadío con origen en el jirón Coronel Zegarra.
