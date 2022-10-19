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Jesús María: piden ayuda para que mujer de 75 años sea operada por cataratas en el Hospital Edgardo Rebagliati

Rotafono de RPP | Según Víctor Arroyo, hace un año que su madre viene esperando por esta operación en el Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Jesús María.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El problema sería que en el hospital no tendrían un microscopio que ayudaría en la intervención quirúrgica, según señala el hijo de la paciente.

El problema sería que en el hospital no tendrían un microscopio que ayudaría en la intervención quirúrgica, según señala el hijo de la paciente.

Víctor José Arroyo Castillo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y que se pueda operar a su madre Soledad Castillo Zerpa, de 75 años, quien padece de cataratas avanzadas y glaucoma en el ojo derecho, que necesita ser operada en el Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Jesús María.

Según Víctor, hace un año que su madre viene esperando por esta operación. El problema sería que no tendrían un microscopio que ayudaría en la intervención quirúrgica, según señala el hijo de la paciente.

“Nos han dicho que no hay microscopio en el área de oftalmología para las operaciones, que el prestado se lo han llevado en octubre, es por esta razón que no pueden operar a mi mamá. Tal vez hay otras personas con necesidad de operación y urgente que por este motivo están sin ella”, afirmó Víctor. 

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Víctor comenta que su madre ya había sido operada hace más de un año atrás del ojo izquierdo por el mismo diagnóstico; asimismo, teme que su madre pueda perder la visión en el ojo derecho. El usuario hace un llamado a las autoridades de salud del Hospital Rebagliati para que puedan atender cuanto antes a su madre debido a que presenta gran dificultad para ver y poder movilizarse. 

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