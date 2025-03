Jesús María: piden ayuda para que adulto mayor acceda a operación de cataratas

“Hace dos años estamos haciendo la gestión para su operación en EsSalud, ya hizo su riesgo quirúrgico (...) ahora el problema es que no hay cita con el médico que lo debe operar”, afirmó Malcom.



Malcom indicó que Fernando ya no puede transportarse solo y reside en un cuarto piso, por lo que sus vecinos están preocupados por el hombre de 86 años, quien necesita asistencia médica de manera pronta para que su mal no avance.