Jesús María: reportan desabastecimiento de medicina biológica para tratar el cáncer en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud

Rotafono de RPP | Milagros Mendoza solicita una solución inmediata al Seguro Social, pues la interrupción del tratamiento pone en riesgo inminente la vida de su madre.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Según la denunciante, el personal de abastecimiento y tesorería indicó que el proveedor de dicha medicina, no quiere venderles más debido a una deuda de 20 millones.

Milagros Mendoza se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar el supuesto desabastecimiento de la medicina biológica Alectinib en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, para los pacientes oncológicos. 

Milagros indicó que una de las afectadas es su madre Aurora Espinoza Briceño, de 82 años, una paciente oncológica que necesita tomar ocho tabletas diarias, pero no puede acceder a estas porque hay en la farmacia del establecimiento de salud. 
Explicó que el 13 de enero se le notificó que no hay medicina en la farmacia del hospital, por lo que expresó su angustia, ya que la Alectinib es la única alternativa para extender la vida de su madre, quien se encuentra en el último estadío del cáncer. 

Milagros Mendoza solicita una solución inmediata al Seguro Social, pues la interrupción del tratamiento pone en riesgo inminente la vida de su madre. 
“Mi madre no tiene tiempo para sus trámites burocráticos. Cada día se necesita la medicina oncológica. Cada día que pasa, es un día que pierde esta batalla. Ella tiene derecho a seguir viviendo sin tener que estar mendigando por una digna atención médica. Necesito que le den las medicinas oncológicas a mi madre. Necesito una atención humana”, expresó indignada.

Según la denunciante, el personal de abastecimiento y tesorería indicó que el proveedor de dicha medicina, no quiere venderles más debido a una deuda de 20 millones. 
Añadió que el requerimiento de la medicación fue realizado en octubre y llegó a logística en noviembre, pero tras varios meses el problema persiste sin solución.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

