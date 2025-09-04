menu
Servicios públicos

Jesús María: señora pide ayuda para conseguir medicamento contra la TBC en el hospital Edgardo Rebagliati

Rotafono de RPP | Desde el 15 de agosto del mes pasado la señora relata que no ha podido conseguir estos medicamentos, los cuales tampoco encuentra de manera privada.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Desde hace cinco meses Madeleine, sufre de Tuberculosis y viene en la lucha para poder combatir esta enfermedad.

Madeleine Nataly Mondalgo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que no consigue el medicamento Linezolid en el hospital Edgardo Rebagliati Martins, de EsSalud. 

Desde hace cinco meses Madeleine sufre de tuberculosis y viene en la lucha para poder combatir esta enfermedad. Ella ha sido asistida por el Hospital Edgardo Rebagliati, sin embargo, desde el 15 de agosto del mes pasado la señora no ha podido conseguir estos medicamentos. 

“No estamos recibiendo la medicación completa, nos falta el Linezolid, lo cual podría ocasionar una mayor resistencia del bacilo ya que no hay una buena administración de la medicación. Esta enfermedad es grave, cómo es posible que no haya medicamentos”, afirmó Maleleine.

Madeleine se encuentra preocupada pues asevera que este medicamento no lo puede comprar comercialmente en farmacias privadas porque solo lo encuentran en hospitales del Minsa y EsSalud.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

TBC Rebagliati Rotafono Lima Jesús María
