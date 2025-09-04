Jesús María: señora pide ayuda para conseguir medicamento contra la TBC en el hospital Edgardo Rebagliati

Madeleine Nataly Mondalgo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que no consigue el medicamento Linezolid en el hospital Edgardo Rebagliati Martins, de EsSalud.



Desde hace cinco meses Madeleine sufre de tuberculosis y viene en la lucha para poder combatir esta enfermedad. Ella ha sido asistida por el Hospital Edgardo Rebagliati, sin embargo, desde el 15 de agosto del mes pasado la señora no ha podido conseguir estos medicamentos.

“No estamos recibiendo la medicación completa, nos falta el Linezolid, lo cual podría ocasionar una mayor resistencia del bacilo ya que no hay una buena administración de la medicación. Esta enfermedad es grave, cómo es posible que no haya medicamentos”, afirmó Maleleine.

