Jesús María: vecinos molestos ante imprevisto corte de luz en la cuadra 16 de la avenida Arnaldo Márquez

Estefani Palomino se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar un corte de luz en la cuadra 16 de la avenida Arnaldo Márquez ubicado en el distrito limeño de Jesús María.



El hecho se dio al promediar las 3:30 de la tarde del día 11 de julio, sorprendiendo a los vecinos. Muchos de ellos creyeron que el servicio se restablecerá a las pocas horas, sin embargo eso no pasó.



Estefani Palomino se comunicó con Enel para pedir explicaciones ante este corte intempestivo y le indicaron que se trataba de una falla intempestiva y que el servicio se restablecerá en la madrugada.



No obstante, la molestia que expresa Estefani Palomino es la falta de comunicación oportuna por parte de la empresa para con los vecinos, pues no se encontraban preparados para este corte.