Servicios públicos

Joven apurimeña con derrame cerebral fue trasladada al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Rotafono de RPP | Nilda Rojas Huaytará sufrió un accidente cerebrovascular cuando se encontraba en la habitación que alquilaba en el distrito de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Nilda Rojas Huaytará, de 27 años, diagnosticada con derrame cerebral, fue referida y trasladada la tarde del 14 de febrero desde el Hospital Regional de Andahuaylas, en Apurímac, hacia el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), en Lima.

Juan Carlos Juárez, pareja de la paciente, contó que arribaron alrededor de las tres de la tarde al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, luego de realizar un pedido público a través del Rotafono.

“Nilda Rojas, quien es mi pareja, acaba de llegar a las dos de la tarde a la ciudad de Lima, mediante un vuelo procedente de la provincia de Andahuaylas. En estos momentos ya nos encontramos en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Les pedimos sus oraciones y agradecemos a todo el Perú por brindarnos su apoyo moral. Solo pido a Dios que todo salga bien”, afirmó Juan Carlos Juárez.

Días atrás, Juan Carlos había pedido ayuda a través del Rotafono de RPP para gestionar el traslado vía aérea de su pareja. Autoridades de Susalud y del Seguro Integral de Salud pudieron hacer seguimiento al caso para que Nilda llegue a Lima.

¿Por qué era tan importante el traslado de Nilda?

Nilda Rojas Huaytará sufrió el accidente cerebrovascular cuando se encontraba en la habitación que alquilaba en el distrito de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas, región de Apurímac. Ambos jóvenes se dedican a la grabación y difusión de costumbres y tradiciones de la región a través de sus redes sociales.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

SIS traslado Minsa paciente ambulancia
