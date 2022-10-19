Joven necesita examen para diagnosticar alergia que la mantiene internada en el Hospital Alberto Sabogal EsSalud

Jorge Roberto Granada se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hija María Granada Navarro quien se encuentra en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud ubicado en el Callao y necesita conseguir exámenes para detectar el tipo de alergias que la llevan a estar internada desde hace una semana.



Jorge Roberto contó que su hija ingresó el pasado 9 de julio al Hospital Alberto Sabogal por emergencia y hasta ahora se encuentra a la espera de un examen llamado Prick test, para determinar a qué agente es alérgica y que reciba un análisis de inmunoglobulina E (IgE) en sangre, que mide los niveles de anticuerpo de sangre.



“Solicito un examen en servicio de unidad de alergia, para que la evalúen debido a que ingresó con una alergia no especificada. El día de hoy tuvo un shock anafiláctico de grado extremo. Lo que deseo es descartar a qué alimento o fármaco es alérgica, debido que hasta el día de hoy en el hospital no llegan a saber a qué se debe”, afirmó Jorge Roberto.