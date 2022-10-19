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Joven necesita examen para diagnosticar alergia que la mantiene internada en el Hospital Alberto Sabogal EsSalud

Rotafono de RPP | Jorge indica que el estado de salud de su hija ha decaído pues María ya no tiene apetito y se encuentra débil.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Jorge Roberto Granada Navarro contó que hoy tuvo un shock anafiláctico de grado extremo.

Jorge Roberto Granada Navarro contó que hoy tuvo un shock anafiláctico de grado extremo.

Jorge Roberto Granada se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hija María Granada Navarro quien se encuentra en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud ubicado en el Callao y necesita conseguir exámenes para detectar el tipo de alergias que la llevan a estar internada desde hace una semana.

Jorge Roberto contó que su hija ingresó el pasado 9 de julio al Hospital Alberto Sabogal por emergencia y hasta ahora se encuentra a la espera de un examen llamado Prick test, para determinar a qué agente es alérgica y que reciba un análisis de inmunoglobulina E (IgE) en sangre, que mide los niveles de anticuerpo de sangre. 

“Solicito un examen en servicio de unidad de alergia, para que la evalúen debido a que ingresó con una alergia no especificada. El día de hoy tuvo un shock anafiláctico de grado extremo. Lo que deseo es descartar a qué alimento o fármaco es alérgica, debido que hasta el día de hoy en el hospital no llegan a saber a qué se debe”, afirmó Jorge Roberto.

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Jorge indica que el estado de salud de su hija ha decaído, pues María ya no tiene apetito y se encuentra débil. En esa línea, el padre de familia hizo un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan ayudarlo a conseguir el examen a su hija debido a que teme por su vida. 

“Tampoco la hospitalizan, sigue en un pasadizo de emergencia, con el peligro que sea contagiada de cualquier otra enfermedad a pesar de tener autorización de ir a piso desde el día sábado, porque no hay camas”, finalizó Jorge Roberto.

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