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Joven de Cajamarca con leucemia necesita donadores de plaquetas para seguir con su quimioterapia en el INEN

Rotafono de RPP | Keila Morales, de 23 años, se encuentra internada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Lima. Su madre pide ayuda a la comunidad.
| | Laura Urbina Saldaña
Madre de familia solicita urgentemente donantes de plaquetas para estabilizar la salud de su hija, quien sufre leucemia.

Madre de familia solicita urgentemente donantes de plaquetas para estabilizar la salud de su hija, quien sufre leucemia.

Fredesvinda Chanducas Cerna se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar la ayuda de donadores de plaquetas, a fin de que su hija Keila Noemí Morales Chanducas, de 23 años, continúe con su quimioterapia contra la leucemia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), situado en el distrito limeño de Surquillo. 

La joven, natural de Cajamarca, se encuentra internada hace dos semanas en el INEN, pero necesita plaquetas, ya que sus defensas han disminuido drásticamente debido a la terapia que recibe.

La madre, quien ha sido acogida en el albergue del INEN, solicita urgentemente donantes de plaquetas para estabilizar la salud de la joven, ya que no cuenta con familiares en la capital. 

“Mi hijita se llama Keila Noemí Morales Chanducas. Lo que pasa ella es que tiene la enfermedad de cáncer y leucemia a la sangre, por eso necesito que apoyen a mi hijita con las plaquetas porque ella lo necesita. Han bajado bastante sus defensas. No tengo familia acá. Por favor, pido un apoyo”, expresó.

Si desea solidarse con la situación de salud de la joven Keila puede comunicarse con su madre al siguiente número telefónico 935 877 280. 

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