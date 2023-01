Joven pudo retirar el cadáver de su padre que figuraba como fallecido hace 6 meses

Reporte de Rotafono

Luego del reporte hecho por RPP Noticias, los trámites se agilizaron gracias a la intervención de algunas entidades públicas. El mismo viernes 6 de este mes, el joven Kevin pudo sacar el cuerpo de su padre, hacer una vigilia y darle cristiana sepultura, para tranquilidad y pesar de los familiares.

No obstante, la relación con el centro de salud de Villa El Salvador no ha terminado, ya que la familia quiere saber por qué cometieron dicho error y qué es lo que realmente pasó. Asimismo, quiere saber todo relacionado a ello para que otras personas no tengan que pasar por esa situación, pues puede repetirse nuevamente.

El joven Kevin Sánchez manifestó que el certificado de defunción realizada hace unos meses detalla que su padre falleció por quemaduras de tercer grado. Aquel documento fue firmado por un médico de 22 años, lo cual sorprendió tremendamente a la familia y ahí comenzaron los problemas.