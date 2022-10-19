Junín: joven con esquizofrenia necesita tratamiento psiquiátrico en un hospital de Lima

Desde la región Junín, Florencio Vargas Castillo se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar una referencia que le permita a su hija Greysi Marlin Vargas Ataucusi, de 22 años, atenderse en un hospital de la ciudad de Lima que le practiquen un tratamiento psiquiátrico.

Florencio Vargas explicó que su hija ha sido diagnosticada con esquizofrenia paranoide y trastorno obsesivo compulsivo en el Hospital Nacional Ramiro Prialé de EsSalud, en El Tambo, pero no pueden realizar el tratamiento de electroplexia, ante la falta de equipos.

La electroplexia es un procedimiento que utiliza pequeñas corrientes eléctricas para tratar a pacientes con enfermedades mentales.

Greysi Marlin Vargas precisó que hace tres años recibe pastillas como tratamiento, pero recién el 5 de febrero le dieron una orden con la posibilidad de que le practiquen la electroplexia.

Según el médico neurólogo tratante, la paciente debe acudir de manera particular al Hospital Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud, en Lima, porque no cuentan con los equipos en EsSalud.

La paciente es natural del distrito de Huancán, provincia de Huancayo, y no cuenta con los medios económicos para solventar el tratamiento de forma privada.

“Mi enfermedad me está matando, necesito urgentemente atención en el Hospital Larco Herrera de Lima o Hermilio Valdizán”, enfatizó Greysi Vargas.