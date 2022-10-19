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Junín: paciente con fibrosis pulmonar pide referencia a un hospital de Lima

Rotafono de RPP | Cristóbal Tunque, quien se atiende en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Julio César Demarini Caro”, en La Merced, región Junín, necesita que un médico especialista lo evalúe.
| | Laura Urbina Saldaña
El paciente, padre de cuatro hijas, solicita ayuda para recibir una evaluación que determine si necesita una operación para aliviar su enfermedad.

El paciente, padre de cuatro hijas, solicita ayuda para recibir una evaluación que determine si necesita una operación para aliviar su enfermedad. | Fuente: Rotafono

Cristóbal Tunque Quintana, de 42 años, de la provincia de Chanchamayo, región Junín, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades del Ministerio de Salud le ayuden a conseguir una cita en un hospital de Lima para que reciba una evaluación y tratamiento contra la fibrosis pulmonar.

El afectado dijo que, a pesar de presentar dolores intensos y cicatrices en el pulmón derecho desde el 2012, varios especialistas del Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Julio César Demarini Caro”, del Minsa, ignoraron su condición asegurando que no tenía nada.

“Quisiera por favor que me ayuden a sacar una cita en Lima con médico de cirugía de tórax. Vengo sufriendo un mal desde el 2012. Me sacaron una tomografía en el hospital y tenía una cicatriz en el pulmón derecho, pero me decían que no tenía nada y mi mal ha ido avanzando”, solicitó desde el anexo de San Ramón.

Tras practicarse una tomografía en un establecimiento de salud privado, un médico confirmó la gravedad de su situación y sugirió una intervención quirúrgica.

El paciente, padre de cuatro hijas, solicita ayuda para recibir una evaluación adecuada que determine si necesita una operación para aliviar su enfermedad.

“Necesito una cita en Lima para hacerme el chequeo, si los médicos me pueden ayudar en una intervención porque los dolores son intensos y constantes”, clamó.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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