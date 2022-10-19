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Junín: padre pide ayuda para trasladar a su hija de tres años con insuficiencia cardíaca al INSN San Borja

Rotafono de RPP | Jorge Luis Cerrón solicita ayuda al Ministerio de Salud para su pequeña reciba un urgente tratamiento en Lima. El señor acaba de salir de luto porque el año pasado falleció otra hija suya a causa de un aneurisma y no quiere que la menor corra la misma suerte.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El padre de familia hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que pueda aceptar la referencia de la menor antes de que su estado de salud se agrave.

El padre de familia hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que pueda aceptar la referencia de la menor antes de que su estado de salud se agrave.

Desde la región Junín, Jorge Luis Cerrón Osorio se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su menor hija de tres años, quien tiene insuficiencia cardiaca aguda, y se encuentra internada en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, ubicado en la ciudad de Huancayo, pero necesita ser trasladada al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, del Ministerio de Salud, en la región de Lima.  

El señor Jorge Luis cuenta que, el pasado 26 de marzo, su hija fue llevada de emergencia al Hospital San Martín de Pangoa, provincia de Satipo, porque la menor persistía con un dolor de garganta;  sin embargo, lejos de mejorar, la salud de la menor se complicó. 

Así que, el 29 de marzo, decidió llevarla al Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, donde los médicos le han realizado tomografía en el cerebro y pulmón. 

El último sábado, los especialistas del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” solicitaron una referencia al INSN San Borja, pero los médicos de dicha institución han respondido que no amerita el traslado de la menor, según dijo Jorge Luis Cerrón. 

“Han pedido cama, han hecho un pedido una teleconsulta, pero le han dicho que no amerita, pero yo veo que mi niña se está empeorando, llegó acá todavía hablando, estoy desesperado como padre, el año pasado acabo de perder una niña”, expresó angustiado Jorge Luis Cerrón.


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Padre solicita ayuda al Minsa 

Jorge Luis lucha por agotar todos los recursos para salvar a su hija menor. El señor se encuentra desesperado porque el año pasado perdió a otra de sus hijas a causa de un aneurisma.

El padre de familia dijo que su pequeña de tres años necesita un hospital especializado donde un neumólogo pediatra pueda brindarle un adecuado tratamiento, pues afirma que su hija ya no puede hablar.

Además, hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que pueda aceptar la referencia de la menor antes de que su estado de salud se agrave. "Estoy desesperado. Mi niña se me va, no quiero perderla", exclamó. 

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