Junín: pobladores reportan constantes cortes de luz que afectan a sus alimentos y artefactos eléctricos

Rotafono de RPP | En lo que va del mes, van dos veces que se ha ido la energía. El primer corte se dio al mediodía del domingo 5 de octubre.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
César Manturano reveló que ya hizo tres denuncias ante Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) por los constantes cortes de luz.

César Manturano reveló que ya hizo tres denuncias ante Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) por los constantes cortes de luz.

César Manturano se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su molestia ante los constantes e intempestivos cortes de luz que se dan en la localidad de Quebrada del Carmen, en el distrito de Chanchamayo, departamento de Junín.

En lo que va del mes, van dos veces que se ha ido la energía, un servicio que administra la empresa Electrocentro, afirmó el usuario.

El primer corte se dio al mediodía del domingo 5 de octubre y no fue hasta el martes, alrededor de las 6 de la tarde, cuando retornó la luz. Sin embargo, horas después se volvió a ir la luz hasta que este miércoles retornó en horas de la tarde. 

“ Somos más de 100 familias afectadas por favor, no hay solución... este problema persiste todo el tiempo. La empresa eléctrica se burla del pueblo, nos dejan sin luz, todo se malogra “, afirmó César Manturano.

No es la primera vez que César denuncia

César se contactó en mayo del presente año con Rotafono para indicar los constantes cortes de luz que perjudicaba drásticamente a las familias del sector de la Quebrada del Carmen, pues sus artefactos eléctricos se malograban tras el retornó y la reconexión de luz en la zona. 

Asimismo, en aquella ocasión César Manturano reveló que ya hizo tres denuncias ante Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), pero hasta ahora no ve una solución concreta de parte de Electrocentro.

pobladores corte de luz Rotafono Junín Electrocentro
