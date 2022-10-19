menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

La Libertad: adulto mayor con tumor en la amígdala logró conseguir cita en el Hospital Virgen de la Puerta

Rotafono de RPP | El señor se encuentra tranquilo, pues desde el mes de julio estuvo batallando para sacar una cita sin tener éxito; sin embargo, al hacer público su pedido a través de Rotafono, la situación mejoró.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Luis Alberto contó que autoridades de EsSalud, se comunicaron con el señor para indicarle que este próximo 26 de agosto tendrá una cita en el otorrino.

Luis Alberto contó que autoridades de EsSalud, se comunicaron con el señor para indicarle que este próximo 26 de agosto tendrá una cita en el otorrino.

Luis Alberto Atoche Polo se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que le brindarán una cita en la especialidad de otorrinolaringología en los próximos días en el Hospital Virgen de la Puerta de EsSalud, en la región La Libertad, a fin de continuar su tratamiento contra un tumor a la amígdala

Tras la difusión del caso en el Rotafono de RPP, Luis Alberto contó que autoridades de EsSalud, se comunicaron con el señor para indicarle que este próximo 26 de agosto tendrá una consulta en el otorrino. El adulto de 61 años está confiado en que pueda reiniciar su tratamiento y se realicen los trámites para la operación del tumor.  

“Agradezco a Rotafono de Radioprogramas del Perú al difundir mi caso. Desde el mes de julio vengo solicitando una cita en la especialidad de otorrino por tener un tumor en las amígdalas y hoy me llamaron de la ciudad de Lima, indicando que tengo cita médica el 26 de agosto, gracias nuevamente a Rotafono de RPP”, refirió el paciente. 

Te recomendamos
Callao: paciente que necesita urgente operación fue trasladado al Hospital Sabogal

Callao: paciente que necesita urgente operación fue trasladado al Hospital Sabogal

 Comas: madre busca a menor que desapareció cuando se dirigía a su colegio

Comas: madre busca a menor que desapareció cuando se dirigía a su colegio

¿Por qué era importante que le brinden cita al adulto mayor?

Al señor Luis le descubrieron el tumor en las admígdalas en los días finales de enero, en un policlínico particular. El paciente preocupado acudió al policlínico La Esperanza, también de EsSalud, y en este centro de salud la derivaron al Hospital de Alta Complejidad donde le atendieron y indicaron que para el 3 de abril se operaría. 

Sin embargo, esta intervención tuvo que suspenderla debido a que le descubrieron en otro centro particular una prostatitis, la cual es una inflamación de la glándula prostática, a menudo causada por bacterias, que genera dolor en la zona pélvica y problemas urinarios. 

El señor de 61 años tuvo que operarse de este último mal en la próstata el pasado 1 de abril y estuvo en recuperación todo el mes de junio y para el mes de julio recién pudo retomar algunas de sus actividades. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
hospital caso salud Rotafono paciente Lima La Libertad
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
La Libertad: adulto mayor pide cita para tratamiento de tumor en la amígdala

La Libertad: adulto mayor pide cita para tratamiento de tumor en la amígdala

 Callao: paciente que necesita urgente operación fue trasladado al Hospital Sabogal

Callao: paciente que necesita urgente operación fue trasladado al Hospital Sabogal

 Rímac: vecinos denuncian ruidos molestos en cancha de fútbol hasta la madrugada

Rímac: vecinos denuncian ruidos molestos en cancha de fútbol hasta la madrugada

 Menor de 13 años necesita compleja reconstrucción de sistema urinario tras accidente

Menor de 13 años necesita compleja reconstrucción de sistema urinario tras accidente
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot