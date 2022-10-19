La Libertad: adulto mayor con tumor en la amígdala logró conseguir cita en el Hospital Virgen de la Puerta

Luis Alberto contó que autoridades de EsSalud, se comunicaron con el señor para indicarle que este próximo 26 de agosto tendrá una cita en el otorrino.
Luis Alberto Atoche Polo se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que le brindarán una cita en la especialidad de otorrinolaringología en los próximos días en el Hospital Virgen de la Puerta de EsSalud, en la región La Libertad, a fin de continuar su tratamiento contra un tumor a la amígdala.
Tras la difusión del caso en el Rotafono de RPP, Luis Alberto contó que autoridades de EsSalud, se comunicaron con el señor para indicarle que este próximo 26 de agosto tendrá una consulta en el otorrino. El adulto de 61 años está confiado en que pueda reiniciar su tratamiento y se realicen los trámites para la operación del tumor.
“Agradezco a Rotafono de Radioprogramas del Perú al difundir mi caso. Desde el mes de julio vengo solicitando una cita en la especialidad de otorrino por tener un tumor en las amígdalas y hoy me llamaron de la ciudad de Lima, indicando que tengo cita médica el 26 de agosto, gracias nuevamente a Rotafono de RPP”, refirió el paciente.
Al señor Luis le descubrieron el tumor en las admígdalas en los días finales de enero, en un policlínico particular. El paciente preocupado acudió al policlínico La Esperanza, también de EsSalud, y en este centro de salud la derivaron al Hospital de Alta Complejidad donde le atendieron y indicaron que para el 3 de abril se operaría.
Sin embargo, esta intervención tuvo que suspenderla debido a que le descubrieron en otro centro particular una prostatitis, la cual es una inflamación de la glándula prostática, a menudo causada por bacterias, que genera dolor en la zona pélvica y problemas urinarios.
El señor de 61 años tuvo que operarse de este último mal en la próstata el pasado 1 de abril y estuvo en recuperación todo el mes de junio y para el mes de julio recién pudo retomar algunas de sus actividades.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.