La Libertad: adulto mayor con tumor en la amígdala logró conseguir cita en el Hospital Virgen de la Puerta

Luis Alberto Atoche Polo se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que le brindarán una cita en la especialidad de otorrinolaringología en los próximos días en el Hospital Virgen de la Puerta de EsSalud, en la región La Libertad, a fin de continuar su tratamiento contra un tumor a la amígdala.



Tras la difusión del caso en el Rotafono de RPP, Luis Alberto contó que autoridades de EsSalud, se comunicaron con el señor para indicarle que este próximo 26 de agosto tendrá una consulta en el otorrino. El adulto de 61 años está confiado en que pueda reiniciar su tratamiento y se realicen los trámites para la operación del tumor.

“Agradezco a Rotafono de Radioprogramas del Perú al difundir mi caso. Desde el mes de julio vengo solicitando una cita en la especialidad de otorrino por tener un tumor en las amígdalas y hoy me llamaron de la ciudad de Lima, indicando que tengo cita médica el 26 de agosto, gracias nuevamente a Rotafono de RPP”, refirió el paciente.

