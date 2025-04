La Libertad: niño de dos años necesita ayuda para ser operado de tumor ocular en el INEN

Niño puede perder los ojos

En este hospital trujillano mandaron la solicitud de referencia al INEN, pero se la rechazaron e indicaron que el tratamiento lo hagan en el Hospital Belén de la misma ciudad norteña. Por ello, su padre solicitó la orden de salida para que pueda llevar a su bebé a cualquier otro lado.

En un principio se la negaron, pero luego de hacer su caso público se lo dieron hoy, miércoles 23 de abril. Sin embargo, no sabe a quién más recurrir porque en Trujillo no hay centros de salud especializados y no quieren atenderlo; él necesita ser operado lo antes posible, según precisó el señor Benjamín.

"Quiero que el INEN reciba a mi pequeño y sea atendido ahí", manifestó el padre de familia. Por eso, exige a través del Rotafono que lo reciban cuanto antes, pues el tiempo es vital para que no pierda los ojos.