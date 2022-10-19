La Libertad: familia pide ayuda para encontrar a anciana de 79 años con alzheimer que desapareció tras salir de su vivienda

Pierina De la Cruz se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su abuela Santos Moreno de Altuna, quien se perdió el pasado 28 de enero tras salir de su vivienda ubicada en el distrito de Florencia de Mora, Trujillo, La Libertad.



El hecho se dio al promediar las 05:45 de la tarde cuando la mujer de 79 años, quien padece de Alzheimer, se encontraba con su nieta y sin dar aviso, salió de su casa. A los pocos minutos, su familiar se dio cuenta y por más que trató de buscarla, no logró encontrarla.

