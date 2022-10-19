menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

La Libertad: familia pide ayuda para encontrar a anciana de 79 años con alzheimer que desapareció tras salir de su vivienda

Rotafono de RPP | Santos Moreno de Altuna aprovechó que estaba con una menor de edad para salir de la vivienda. La familia de la mujer de 79 años se encuentra preocupada pues toma medicación diaria.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Santos Moreno de Altuna tiene 79 años, mide 1.45 metros, es de contextura delgada, tez blanca, nariz recta, ojos y cabellos de color castaño claro.

Santos Moreno de Altuna tiene 79 años, mide 1.45 metros, es de contextura delgada, tez blanca, nariz recta, ojos y cabellos de color castaño claro.

Pierina De la Cruz se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su abuela Santos Moreno de Altuna, quien se perdió el pasado 28 de enero tras salir de su vivienda ubicada en el distrito de Florencia de Mora, Trujillo, La Libertad.

El hecho se dio al promediar las 05:45 de la tarde cuando la mujer de 79 años, quien padece de Alzheimer, se encontraba con su nieta y sin dar aviso, salió de su casa. A los pocos minutos, su familiar se dio cuenta y por más que trató de buscarla, no logró encontrarla. 

Te recomendamos
Madre pide ayuda para niño de 12 años que quedó en UCI tras operarse por apendicitis

Madre pide ayuda para niño de 12 años que quedó en UCI tras operarse por apendicitis

 La Victoria: piden trasladar a mujer con derrame cerebral de clínica a hospital público

La Victoria: piden trasladar a mujer con derrame cerebral de clínica a hospital público

Características de la desaparecida

Santos Moreno de Altuna tiene 79 años, mide 1.45 metros, es de contextura delgada, tez blanca, nariz recta, ojos y cabellos de color castaño claro. La última vez que la vieron vestía un pantalón polar color azul con franjas amarillas, polo tejido color celeste y unas sandalias beige. 

La familia está muy preocupada debido a que la señora tomaba medicación diaria y temen que su salud pueda agravarse. Si usted la ha visto, por favor, llamar al número de la familia: 979 541 091 o al número de la policía al 114. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecida PNP Se busca La Libertad Rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Madre pide ayuda para niño de 12 años que quedó en UCI tras operarse por apendicitis

Madre pide ayuda para niño de 12 años que quedó en UCI tras operarse por apendicitis

 La Victoria: piden trasladar a mujer con derrame cerebral de clínica a hospital público

La Victoria: piden trasladar a mujer con derrame cerebral de clínica a hospital público

 Iquitos: piden traslado urgente de exfutbolista nacional para operación de corazón en Lima

Iquitos: piden traslado urgente de exfutbolista nacional para operación de corazón en Lima

 Adulto mayor preocupado por no conseguir citas para lograr operación por cataratas en el Hospital Rebagliati

Adulto mayor preocupado por no conseguir citas para lograr operación por cataratas en el Hospital Rebagliati
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot