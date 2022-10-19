La Libertad: familia pide ayuda para encontrar a anciana de 79 años con alzheimer que desapareció tras salir de su vivienda

Santos Moreno de Altuna tiene 79 años, mide 1.45 metros, es de contextura delgada, tez blanca, nariz recta, ojos y cabellos de color castaño claro.
Pierina De la Cruz se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su abuela Santos Moreno de Altuna, quien se perdió el pasado 28 de enero tras salir de su vivienda ubicada en el distrito de Florencia de Mora, Trujillo, La Libertad.
El hecho se dio al promediar las 05:45 de la tarde cuando la mujer de 79 años, quien padece de Alzheimer, se encontraba con su nieta y sin dar aviso, salió de su casa. A los pocos minutos, su familiar se dio cuenta y por más que trató de buscarla, no logró encontrarla.
Santos Moreno de Altuna tiene 79 años, mide 1.45 metros, es de contextura delgada, tez blanca, nariz recta, ojos y cabellos de color castaño claro. La última vez que la vieron vestía un pantalón polar color azul con franjas amarillas, polo tejido color celeste y unas sandalias beige.
La familia está muy preocupada debido a que la señora tomaba medicación diaria y temen que su salud pueda agravarse. Si usted la ha visto, por favor, llamar al número de la familia: 979 541 091 o al número de la policía al 114.
