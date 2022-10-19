La Libertad: familia pide ayuda para repatriar a peruano que fue a Rusia para trabajar de ayudante de cocina en el Ejército

Edgar Jesús Seminario tiene a penas 25 años de edad y su familia se encuentra preocupada porque no sabe nada de él.
Gabriela Seminario Navarro se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y poder repatriar a su hermano Edgar Jesús Seminario, quien viajó desde el distrito de Trujillo, región La Libertad hacia Rusia, el pasado 21 de marzo y que hasta la fecha no tienen noticias de él.
Según Gabriela, ella creía que su hermano iría a realizar labores de cocina en Moscú. La última conexión y comunicación que tuvo con su hermano fue el pasado 19 de abril donde le indicó que lo llevarían a un campo de batalla y que no podía hablar mucho.
“A mi hermano lo llevaron con engaños que iba a estar en el Ejército, de ayudante, que le iban a pagar bien, entonces él viajó el 21 de marzo, salió con un grupo de muchachos. Incluso cuando él me llamó, me dijo que lo iban a llevar a un campo de batalla”, afirmó Gabriela.
Gabriela indicó que su hermano trabajaba en La Libertad como agente de seguridad en una empresa minera. Asimismo, se fue con más de 10 compañeros.
“Para Rusia, le dijeron que iban a cocinar el Ejército, pero cuando él ya me llama la última vez, me dicen que lo están llevando a un campo de batalla pero no podía hablar porque el ruso estaba allí a su lado, que lo presionaba, que no podía hablar”, afirmó Gabriela Seminario.
Gabriela hace un llamado a las autoridades de la Cancillería peruana a que puedan ayudarles a brindar información sobre su hermano y su próxima repatriación.
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