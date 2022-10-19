La Libertad: familia pide ayuda para repatriar a peruano que fue a Rusia para trabajar de ayudante de cocina en el Ejército

Gabriela indicó que su hermano trabajaba en La Libertad como agente de seguridad en una empresa minera. Asimismo, se fue con más de 10 compañeros.

“Para Rusia, le dijeron que iban a cocinar el Ejército, pero cuando él ya me llama la última vez, me dicen que lo están llevando a un campo de batalla pero no podía hablar porque el ruso estaba allí a su lado, que lo presionaba, que no podía hablar”, afirmó Gabriela Seminario.



Gabriela hace un llamado a las autoridades de la Cancillería peruana a que puedan ayudarles a brindar información sobre su hermano y su próxima repatriación.