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La Libertad: familiares de anciana con cáncer denuncian que el tomógrafo del Hospital Virgen de la Puerta está malogrado

Rotafono de RPP | Ramón Castillo comenta que su suegra está a la espera del examen de tomografía desde el pasado 19 de marzo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Ramón cuenta que Luz fue diagnosticada con cáncer al estómago desde junio del 2021.

Ramón cuenta que Luz fue diagnosticada con cáncer al estómago desde junio del 2021.

Ramón Castillo Saavedra se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para su suegra, Luz Buenaventura Retamozo Roca de Lozada, quien tiene cáncer de estómago y necesita una tomografía en el Hospital de Alta Complejidad - Virgen de la Puerta de Trujillo, de EsSalud, en la región La Libertad.

Ramón Castillo indicó que su suegra está a la espera de este examen de tomografía desde el pasado 19 de marzo. Según su versión, cuando acuden al hospital, le indican que la máquina está malograda, por lo que no puede realizarse la prueba.

“Tiene que tomarse unas tomografías, pero está malogrado el tomógrafo del Hospital de Alta Complejidad - Virgen de la Puerta de Trujillo. Nos indican que no tienen fecha de cuándo lo van a arreglar. Tenemos que gastar entre S/ 1 500 y S/ 1 600 para tomarle de manera particular las tomografías”, afirmó Ramón Castillo.

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Ramón Castillo espera que las autoridades de EsSalud puedan arreglar la máquina, debido a que su suegra tiene un próximo control este 5 de mayo y la tomografía es necesaria para que el oncólogo pueda evaluarla.

El hombre advirtió que su suegra no es la única paciente perjudicada, ya que son muchos más los que no pueden realizarse la prueba debido al problema con el aparato.

Ramón cuenta que Luz fue diagnosticada con cáncer al estómago en junio de 2021. Desde esa fecha hasta el presente día, batalla contra la enfermedad y sigue controles que la ayudan a sobrellevar el mal. 

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