La Libertad: familiares de anciana con cáncer denuncian que el tomógrafo del Hospital Virgen de la Puerta está malogrado

Ramón Castillo Saavedra se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para su suegra, Luz Buenaventura Retamozo Roca de Lozada, quien tiene cáncer de estómago y necesita una tomografía en el Hospital de Alta Complejidad - Virgen de la Puerta de Trujillo, de EsSalud, en la región La Libertad.

Ramón Castillo indicó que su suegra está a la espera de este examen de tomografía desde el pasado 19 de marzo. Según su versión, cuando acuden al hospital, le indican que la máquina está malograda, por lo que no puede realizarse la prueba.

“Tiene que tomarse unas tomografías, pero está malogrado el tomógrafo del Hospital de Alta Complejidad - Virgen de la Puerta de Trujillo. Nos indican que no tienen fecha de cuándo lo van a arreglar. Tenemos que gastar entre S/ 1 500 y S/ 1 600 para tomarle de manera particular las tomografías”, afirmó Ramón Castillo.