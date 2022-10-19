La Libertad: adulto mayor pide cita para tratamiento de tumor en la amígdala

El señor de 61 años tuvo que operarse de este último mal en la próstata el pasado 1 de abril y estuvo en recuperación todo el mes de junio y para el mes de julio recién pudo retomar algunas de sus actividades.

“En junio me indicaron que no había atención médica y que regrese después de Fiestas Patrias. Regresé e indicaron lo mismo, llamé la primera semana de agosto y no contestan el teléfono, en la segunda semana concurrí a la oficina del adulto mayor e indicaron lo mismo y hoy día concurrí e indicando lo mismo, que no saben cuándo atenderán los médicos en la especialidad de otorrino”, afirmó el paciente.



Luis Alberto espera que las autoridades del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta puedan darle una cita en otorrinolaringología cuanto antes debido a que teme que el tumor crezca.