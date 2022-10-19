La Libertad: adulto mayor pide cita para tratamiento de tumor en la amígdala

A don Luis Atoche le descubrieron el tumor en los días finales de enero, en un policlínico particular.
Luis Alberto Atoche Polo, de 61 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, a fin de conseguir una cita en la especialidad de otorrinolaringología en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, de EsSalud, ubicado en el distrito de La Esperanza, región La Libertad, luego de que se descubra un tumor detrás de la amígdala.
A Luis le descubrieron el tumor en los días finales de enero, en un policlínico particular. El paciente preocupado acudió al policlínico La Esperanza, también de EsSalud, y en este centro de salud la derivaron al Hospital de Alta Complejidad donde le atendieron y indicaron que para el 3 de abril se operaría.
Sin embargo, esta intervención tuvo que suspenderla debido a que le descubrieron en otro centro particular una prostatitis, la cual es una inflamación de la glándula prostática, a menudo causada por bacterias, que genera dolor en la zona pélvica y problemas urinarios.
El señor de 61 años tuvo que operarse de este último mal en la próstata el pasado 1 de abril y estuvo en recuperación todo el mes de junio y para el mes de julio recién pudo retomar algunas de sus actividades.
“En junio me indicaron que no había atención médica y que regrese después de Fiestas Patrias. Regresé e indicaron lo mismo, llamé la primera semana de agosto y no contestan el teléfono, en la segunda semana concurrí a la oficina del adulto mayor e indicaron lo mismo y hoy día concurrí e indicando lo mismo, que no saben cuándo atenderán los médicos en la especialidad de otorrino”, afirmó el paciente.
Luis Alberto espera que las autoridades del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta puedan darle una cita en otorrinolaringología cuanto antes debido a que teme que el tumor crezca.
