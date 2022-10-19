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La Libertad: piden arreglar máquina para operar a paciente con cáncer a la vejiga

Rotafono de RPP | El paciente Cipriano de la Cruz, natural del distrito liberteño de Moche, requiere con urgencia la intervención quirúrgica para que los médicos evalúen el avance de la enfermedad en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN).
| | Laura Urbina Saldaña
Los médicos necesitan extirpar el tumor de la vejiga para analizarlo en el laboratorio y determinar el tipo de tratamiento que seguirá el paciente.

Los médicos necesitan extirpar el tumor de la vejiga para analizarlo en el laboratorio y determinar el tipo de tratamiento que seguirá el paciente.

Hermelinda de la Cruz se contactó con el Rotafono de RPP para pedir la ayuda del Ministerio de Salud, a fin de que se repare con urgencia una máquina que permita operar a su padre diagnosticado con cáncer de vejiga en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN), situado en el distrito de Moche, en la región La Libertad.

La señora Hermelinda denunció que su padre Cipriano de la Cruz López, de 70 años, fue internado el 13 de mayo, pero a pesar de haber cumplido con todos los requisitos médicos y donaciones de sangre, la operación fue suspendida el 16 de mayo debido a una falla en un equipo que permite la extirpación de tumores en la vejiga.

“El 13  mayo lo internaron porque no podía orinar y el 24 de mayo los doctores le dieron de alta porque no pueden operarlo, ya que la máquina está en mal estado”, explicó Hermelinda de la Cruz. 

Contó que su padre sufre de dolores intensos y hemorragias constantes, pero los médicos le explican que no pueden operar sin los equipos necesarios. Los especialistas necesitan  extirpar el tumor de la vejiga para analizarlo en el laboratorio y determinar el tipo de tratamiento que seguirá el paciente.

Hermelinda de la Cruz expresó su desesperación por la grave situación de salud de su padre, quien además tiene metástasis en el pulmón, por lo que solicita la intervención de las autoridades para que le operen y reciba un tratamiento urgente.

“Hay varios pacientes que están en lo mismo, pero yo estoy desesperada porque mi padre ya no aguanta más. No le pueden dar ni un tratamiento de quimioterapia o radioterapia mientras no le hagan el procedimiento quirúrgico conocido como RTU para ver en qué grado está el cáncer”, enfatizó. 

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