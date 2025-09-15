La Libertad: piden ayuda para adulta mayor que necesita que le retiren cálculos en el sistema digestivo

Desde hace siete meses que se le descubre el diagnóstico de coledocolitiasis.
Ana Sofía Tuesta Ayesta se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre Lena Ayesta de Tuesta, de 84 años, debido a que necesita realizarse un examen en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” de EsSalud, en el distrito La Esperanza, provincia de Trujillo, región La Libertad, para que le extirpen algunos cálculos que tiene en un conducto digestivo.
Hace siete meses fue diagnosticada con coledocolitiasis, es decir, le detectaron cálculos en el conducto biliar, a Lena Ayesta, quien había presentado síntomas como gases, fuertes dolores abdominales, dolores de cabeza e ictericia ocular.
En unas de las citas que tuvo Lena el pasado 20 de agosto, un médico le dijo que la señora necesita realizarse una CEPRE (Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica), para extirpar estos cálculos y que este examen necesitaba realizarlo cuanto antes, según contó Ana Tuesta.
“Mi mami de 84 años, necesita una intervención llamada CEPRE y lo que pasa es que no hay el aparato acá en Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” – Trujillo, entonces ella va a tener que esperar hasta el próximo año”, afirmó Ana Sofía Tuesta.
La hija de Lena cuenta que le indicaron que esperara la llamada donde le informarían cuando se realizaría la operación. Pero con el pasar de los días esto no pasó, al ver la demora. El esposo de Lena fue a averiguar qué pasaba.
Al momento de acudir, el esposo de la paciente recibió la información que las máquinas están malogradas, por lo que muy posiblemente el examen se lo tendría que hacer para el año siguiente.
Ana Sofía Tuesta se encuentra muy preocupada debido a que teme que pasen los meses y el estado de la salud de su madre pueda agravarse, pues advierte que le pueda dar pancreatitis, una enfermedad que se caracteriza por la inflamación del páncreas causada por los cálculos biliares.
