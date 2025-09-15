La Libertad: piden ayuda para adulta mayor que necesita que le retiren cálculos en el sistema digestivo

En unas de las citas que tuvo Lena el pasado 20 de agosto, un médico le dijo que la señora necesita realizarse una CEPRE (Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica), para extirpar estos cálculos y que este examen necesitaba realizarlo cuanto antes, según contó Ana Tuesta.



“Mi mami de 84 años, necesita una intervención llamada CEPRE y lo que pasa es que no hay el aparato acá en Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” – Trujillo, entonces ella va a tener que esperar hasta el próximo año”, afirmó Ana Sofía Tuesta.



La hija de Lena cuenta que le indicaron que esperara la llamada donde le informarían cuando se realizaría la operación. Pero con el pasar de los días esto no pasó, al ver la demora. El esposo de Lena fue a averiguar qué pasaba.

