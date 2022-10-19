La Libertad: piden ayuda para que menor sea trasladada de posta de Paiján al Hospital Regional de Ascope

Antonio Quispe Cipriano se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda y solicitar el traslado de su hija, Nahomy Quispe Velezmoro, quien tiene cálculos en la vesícula y necesita ser trasladada al Hospital Provincial Ascope Rosa Sánchez de Santillán, para ser operada.

Debido a los consecuentes dolores que padecía la adolescente de 17 años, le realizaron una ecografía el pasado 13 de diciembre, procedimiento en el que se encontró que Nahomy tiene cálculos en la vesícula.

“Ella vive en Paiján, distrito al norte de Trujillo. Mi hija está con cálculos en la vesícula y está para operación, mi hija. Desde el año pasado está así, y cada vez tiene cólicos más frecuentes y, en la posta de Paiján, solo se limitan a aliviar. Ahí no hay medicamentos y uno tiene que comprar en la calle. La transferencia al Hospital Regional de Ascope no se concreta”, afirmó Antonio Quispe.