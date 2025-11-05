La Libertad: piden ayuda para que niña con tumor cerebral sea trasladada de urgencia al INSN de San Borja

Karina Colmenarez Perozo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda al Ministerio de Salud, a fin de que trasladen con suma urgencia a su hija Stephania, de 11 años, diagnosticada con un tumor cerebral, de la ciudad de Trujillo, a un hospital de mayor complejidad de Lima para una atención especializada.

La menor se encuentra internada desde el último sábado en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Belén de Trujillo, en la región La Libertad, y necesita ser aceptada en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Lima.

Los doctores han advertido a la señora Karina que la salud de su hija no está mejorando, pues necesita ser referida en un hospital de mayor complejidad para que puedan dar un tratamiento al tumor maligno que se está expandiendo a otros órganos.

“Estamos en el Hospital de Trujillo, por favor, ayúdenos, la doctora me acaba de informar que ha vuelto a bajar la frecuencia cardiaca de mi hija, me han dicho que han vuelto a reenviar la solicitud de teleconsulta al Hospital del Niño de San Borja, pero aún no responden”, clamó Karina.



La teleconsulta médica es importante para que se gestione su traslado al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, según precisó la madre de familia.