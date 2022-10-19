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La Libertad: piden trasladar a Lima a adulto mayor que se quemó en incendio forestal

Rotafono de RPP | Desde el Hospital Regional de Trujillo, en la región La Libertad, la familia del poblador de 66 años solicita una cama en un establecimiento de salud en la capital para salvar su vida.
| | Laura Urbina Saldaña
El adulto mayor sufrió graves quemaduras cuando intentaba apagar el fuego en un campo de cultivo en el distrito liberteño de Salpo.

El adulto mayor sufrió graves quemaduras cuando intentaba apagar el fuego en un campo de cultivo en el distrito liberteño de Salpo. | Fuente: Sobreelrastro/Rotafono

El señor Elio Emel Gruas García, de 66 años, se encuentra internado en el Hospital Regional de Trujillo, en la región La Libertad, a la espera de que lo trasladen a un establecimiento especializado de la ciudad de Lima, luego de que se quemara en un incendio forestal el último sábado. El adulto mayor necesita ser referido de urgencia a la capital, pero no hay cama disponible para su atención.  

A través del Rotafono de RPP, Alan Graus contó que su padre sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas, el torso y brazos de su cuerpo cuando intentaba apagar el fuego en un campo de cultivo, situado en el caserío de Cochaya, en el distrito de Salpo, provincia de Otuzco.

Actualmente, el Hospital Regional de Trujillo solo puede estabilizarlo, ya que carece de una unidad especializada para tratar la gravedad de sus lesiones, por lo que han enviado una solicitud de referencia a tres establecimientos de salud de la capital, entre ellos el Hospital Arzobispo Loayza y Dos de Mayo del Ministerio de Salud.

Los médicos le han informado que existe un riesgo inminente de que el cuerpo del adulto mayor no resista o sufra un infarto debido a la pérdida de líquidos, es por eso que la familia hace un pedido desesperado al Ministerio de Salud y a los funcionarios de dichos hospitales para que faciliten una cama UCI.

“Tengo a mi padre que sufrió quemaduras más del 60 % de su cuerpo. Él está en el Hospital Regional de Trujillo, el doctor nos dice que debe trasladarse a un hospital especializado en Lima, ya se hizo la referencia, pero se está esperando una cama, mientras tanto el problema avanza ayúdenme, por favor”, solicitó con angustia.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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