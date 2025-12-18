menu
La Libertad: piden traslado aéreo de cadáver de maestra ancashina que estuvo desaparecida

Rotafono de RPP | Bertha Mónica Alvarado Silva, de 49 años, sufrió un accidente cuando se dirigía de la región Pasco a La Libertad. Sus parientes hacen un llamado de ayuda para que la trasladen y sepulten a su ciudad natal de Yungay.
| | Laura Urbina Saldaña
Comuneros encontraron ayer el cuerpo de la educadora en el caserío de Calemar, en la región La Libertad, donde sufrió un accidente.

Comuneros encontraron ayer el cuerpo de la educadora en el caserío de Calemar, en la región La Libertad, donde sufrió un accidente. | Fuente: Rotafono

Familiares de la docente ancashina Bertha Mónica Alvarado Silva, de 49 años, que fue hallada sin vida en el caserío de Calemar, en la provincia de Bolívar, región La Libertad, luego de que fuera reportada como desaparecida, solicitan ayuda a las autoridades para poder trasladarla de manera aérea a su natal Yungay, donde será sepultada.

A través del Rotafono de RPP, Omar Huerta explicó que su cuñada Bertha desapareció el lunes 15 de diciembre cuando salió de laborar del centro educativo del caserío de Pullán, situado en la provincia de Daniel Alcides Carrión, región Pasco, con destino a Huamachuco, donde iba a tomar un bus para dirigirse a su casa.

Desde el caserío de Calemar, la maestra iba a tomar un bus para Huamachuco y luego otro para la ciudad Trujillo y desde ahí se iba a desplazar en un vehículo de transporte público a su vivienda, en Yungay, a pasar la Navidad con su familia; sin embargo, un presunto accidente acabó con su vida.

Comuneros encontraron ayer el cuerpo de la educadora en el caserío de Calemar, donde supuestamente sufrió un accidente.

Sus familiares informaron que una camioneta de la Policía Nacional traslada el cadáver de la educadora de la morgue de Huamachuco a Trujillo, debido a la falta de un médico forense.

La preocupación es que el cuerpo de la docente Bertha Mónica Alvarado se encuentra en proceso de descomposición, por lo que piden ayuda para que se gestione un vuelo humanitario desde Trujillo hasta el aeropuerto de Anta, en la provincia ancashina de Carhuaz, para que puedan sepultarla lo más pronto posible en Yungay. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Piden traslado de cadáver de maestra Traslado aéreo humanitario Rotafono Docente de Yungay Ministerio de Defensa La Libertad Áncash
