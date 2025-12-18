La Libertad: piden traslado aéreo de cadáver de maestra ancashina que estuvo desaparecida

Familiares de la docente ancashina Bertha Mónica Alvarado Silva, de 49 años, que fue hallada sin vida en el caserío de Calemar, en la provincia de Bolívar, región La Libertad, luego de que fuera reportada como desaparecida, solicitan ayuda a las autoridades para poder trasladarla de manera aérea a su natal Yungay, donde será sepultada.

A través del Rotafono de RPP, Omar Huerta explicó que su cuñada Bertha desapareció el lunes 15 de diciembre cuando salió de laborar del centro educativo del caserío de Pullán, situado en la provincia de Daniel Alcides Carrión, región Pasco, con destino a Huamachuco, donde iba a tomar un bus para dirigirse a su casa.

Desde el caserío de Calemar, la maestra iba a tomar un bus para Huamachuco y luego otro para la ciudad Trujillo y desde ahí se iba a desplazar en un vehículo de transporte público a su vivienda, en Yungay, a pasar la Navidad con su familia; sin embargo, un presunto accidente acabó con su vida.

Comuneros encontraron ayer el cuerpo de la educadora en el caserío de Calemar, donde supuestamente sufrió un accidente.

Sus familiares informaron que una camioneta de la Policía Nacional traslada el cadáver de la educadora de la morgue de Huamachuco a Trujillo, debido a la falta de un médico forense.

La preocupación es que el cuerpo de la docente Bertha Mónica Alvarado se encuentra en proceso de descomposición, por lo que piden ayuda para que se gestione un vuelo humanitario desde Trujillo hasta el aeropuerto de Anta, en la provincia ancashina de Carhuaz, para que puedan sepultarla lo más pronto posible en Yungay.