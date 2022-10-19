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La Libertad: pobladores reportan artefactos y alimentos malogrados tras constantes cortes de luz en Huanchaco

Rotafono de RPP | Juan Vega afirma que en la zona hay diversos comercios como restaurantes y bodegas, los cuales resultan gravemente afectadas en el centro poblado El Milagro, en el distrito trujillano de Huanchaco.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Juan Enrique hace un llamado a las autoridades de Hidrandina para que puedan restablecer cuanto antes el servicio.

Juan Enrique hace un llamado a las autoridades de Hidrandina para que puedan restablecer cuanto antes el servicio.

Juan Enrique Vega Megan se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar constantes cortes de luz en zonas del centro poblado El Milagro, distrito de Huanchaco, en la región La Libertad. 

Según Juan Vega, estos cortes son sin previo aviso, de parte de la empresa Hidrandina, e indica que las casas de la calle Sinchi Roca son las más afectadas, sin embargo, los vecinos revelan que sí tienen es luz pública en la zona. 

“En este mes, en un día, sin exagerar, se ha ido como cinco veces la luz, durante la tarde. Después durante el mes, dos a tres veces al día. Ayer se ha ido recién una vez en la noche”, afirmó Juan Enrique Vega. 

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Juan Vega dijo que en la zona hay diversos comercios como restaurantes, bodegas y tiendas, los cuales resultan gravemente afectados porque tienen congeladoras que refrigeran alimentos y estos se malogran debido a estos constantes cortes de luz.  

Juan Enrique hace un llamado a las autoridades para que puedan restablecer cuanto antes el servicio eléctrico debido a que hay personas sumamente perjudicados por los comercios que hay en la calle Sinchi Roca. 

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Luz corte de energía Trujillo Rotafono Centro poblado El Milagro La Libertad Huanchaco
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