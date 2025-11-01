menu
La Libertad: visitantes preocupados por el avanzado deterioro del Club Social de Pacasmayo

El oyente Elvis Carrasco advierte que, si el local llega a derrumbarse, podría herir gravemente a algún vecino o turista.
Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El local está sostenido por palos para evitar que se derrumbe por lo pronto, según cuenta el usuario.

El local está sostenido por palos para evitar que se derrumbe por lo pronto, según cuenta el usuario.

Elvis Carrasco, se comunicó con el Rotafono de RPP, para mostrar su preocupación el mal estado del Club Social de Pacasmayo, en la región La Libertad; cuya estructura se encuentra -advirtió- sostenida con palos.

Elvis fue hace unas semanas de viaje a la región La Libertad y se encontró con este panorama. Al preguntar a los residentes, obtuvo la información de que ya habían acudido a la Municipalidad para expresar su preocupación respecto al estado del citado recinto, sin encontrar una respuesta positiva. 

“Normalmente vuelvo a Pacasmayo. Este local del Club Social de Pacasmayo, en La Libertad, tiene demasiado tiempo y está a punto de colapsar. Una de las paredes y el frontis están bastante arqueados, el techo interno también se ha caído. (...) La Municipalidad dice que ya se ha comunicado con la región, pero ellos responden que el Ministerio de Cultura ha respondido que ello se tiene que derrumbar solo”, afirmó Elvis. 

Elvis advierte que, si el local llega a derrumbarse, podría herir gravemente a algún vecino o turista, ya que este se ubica a pocos metros de la playa Amiara. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Centro Social La Libertad Rotafono deterioro
