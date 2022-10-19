La Molina: adulta mayor con catarata avanzada pide ayuda para conseguir cita en el Hospital Carlos Alcántara

Tani Zárate se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre Betty Mendoza quien requiere una cita en oftalmología en el Hospital Carlos Alcántara de EsSalud, ubicado en el distrito de La Molina debido a que tiene que operarse por una catarata avanzada en el ojo derecho.



Tani comenta que su madre se atendió por última vez el 27 de abril en la especialidad de oftalmología y el médico le indicó que debía realizarse una serie de exámenes entre ellos el fondo de ojos. Sin embargo, el especialista le dijo que debía volver para que le ordenen los exámenes prequirúrgicos



“Ya pasó más de 1 mes y medio que me indico eso y no logro conseguir la cita médica. Se me está complicando, ya no puedo salir porque no veo bien”, afirmó Betty.