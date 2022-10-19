La Molina: aguas servidas y olores nauseabundos desde hace más de 40 días en la avenida Flora Tristán [VIDEO]

Contaminación y enfermedades

La ciudadana añadió que este lugar es una zona comercial, pues hay varios tipos de negocio como peluquería o restaurantes; por ello, es clave que lo arreglen de inmediato. "Se ha mandado documentos a la Municipalidad de La Molina, a Sedapal y entre ellos se 'pelotean' diciendo que no quieran romper la pista o que la municipalidad no los autoriza", declaró.

En ese sentido, explicó que al promediar las 4.30 p. m. las aguas servidas salen de las tuberías y genera una pestilencia total. "No se puede respirar y más que estamos en verano, es insoportable", dijo. Además, manifestó que la piel se daña por estos problemas y la contaminación es total en la zona.

Han pasado unos 45 días y todo sigue igual; un hecho que le parece indignante, dado las enfermedades a las que están expuestos los vecinos. "Nosotros pagamos impuestos, estamos al día en todos nuestros documentos. No es justo que nos estén viviendo así", finalizó.