La Molina: aguas servidas y olores nauseabundos desde hace más de 40 días en la avenida Flora Tristán [VIDEO]

Los vecinos que viven en la avenida Flora Tristán, situado en el distrito limeño de La Molina se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que desde hace más de 40 días se han roto unas tuberías en esta zona y diariamente la pista se llena de aguas servidas. Han pasado varias semanas y la situación no ha cambiado.
Una de las personas que hizo la denuncia prefirió mantener su identidad en reserva y dijo que Sedapal ha acudido en muchas oportunidades para hacer los trabajos necesarios, pero no pueden operan con totalidad debido a que no cuentan con la autorización de la Municipalidad de La Molina.
Los residentes del lugar están hartos de esta problemática y exigen a la comuna responsable que de todos los permisos correspondientes para que Sedapal arregle estos troncales de desagüe. Asimismo, no saben si el trabajo de reparación durará mucho; por eso, deben hacer una investigación al respecto, para que se solucione de raíz.
Esta persona indicó que las aguas residuales emanan unos olores nauseabundos en todo el lugar que afecta a todas las familias que viven en los alrededores; sobre todo, a los niños y adulto mayores. Incluso, contó que un adolescente se enfermó por ello y tuvo que ser llevado a un establecimiento de salud lo antes posible.
La ciudadana añadió que este lugar es una zona comercial, pues hay varios tipos de negocio como peluquería o restaurantes; por ello, es clave que lo arreglen de inmediato. "Se ha mandado documentos a la Municipalidad de La Molina, a Sedapal y entre ellos se 'pelotean' diciendo que no quieran romper la pista o que la municipalidad no los autoriza", declaró.
En ese sentido, explicó que al promediar las 4.30 p. m. las aguas servidas salen de las tuberías y genera una pestilencia total. "No se puede respirar y más que estamos en verano, es insoportable", dijo. Además, manifestó que la piel se daña por estos problemas y la contaminación es total en la zona.
Han pasado unos 45 días y todo sigue igual; un hecho que le parece indignante, dado las enfermedades a las que están expuestos los vecinos. "Nosotros pagamos impuestos, estamos al día en todos nuestros documentos. No es justo que nos estén viviendo así", finalizó.
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