La Molina: familia logró encontrar a abuelito que desapareció tras salir a comprar

¿Cómo desapareció Augusto Aliaga Sihuay ?



Lady Aliaga contó que su padre salió a las 8:15 de la mañana, del pasado 15 de julio, de su casa situada en el jirón Las Mandarinas, para salir a comprar pan y luego el periódico, pero con el transcurso de las horas el adulto mayor no retornó a casa.

Lady indica que su padre afronta signos iniciales de demencia y es hipertenso, por lo que la familia se encontraba preocupada por su bienestar.