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La Molina: familia logró encontrar a abuelito que desapareció tras salir a comprar

Rotafono de RPP | El señor Augusto fue hallado el pasado 16 de julio deambulando por inmediaciones de una conocida universidad.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Augusto Aliaga Sihuay tiene 84 años, mide 1.70 metros, nariz aguileña, de tez mestiza, contextura delgada, cabello castaño oscuro y ojos color ambar.

Augusto Aliaga Sihuay tiene 84 años, mide 1.70 metros, nariz aguileña, de tez mestiza, contextura delgada, cabello castaño oscuro y ojos color ambar.

Lady Aliaga Gálvez se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer porque lograron encontrar a su padre  Augusto Aliaga Sihuay, de 84 años, quien se había perdido luego de ir a comprar pan en el distrito limeño de La Molina.

Después de hacer su pedido público a través del Rotafono de RPP, las amigas de Lady encontraron el pasado 16 de julio a Augusto deambulando por inmediaciones de una sede universitaria, cerca del límite con Surco. 

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento hacia RPP Noticias por difundir la búsqueda de mi padre, gracias a su alcance y sensibilidad con la que trataron la noticia, el mensaje llegó a muchísimas personas (...) las mamis del colegio de mi hijo quienes fueron ellas quienes encontraron a mi papi a la espaldas de la ESAN en Surco”, afirmó Lady. 

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¿Cómo desapareció Augusto Aliaga Sihuay ?

Lady Aliaga contó que su padre salió a las 8:15 de la mañana, del pasado 15 de julio, de su casa situada en el jirón Las Mandarinas, para salir a comprar pan y luego el periódico, pero con el transcurso de las horas el adulto mayor no retornó a casa. 

Lady indica que su padre afronta signos iniciales de demencia y es hipertenso, por lo que la familia se encontraba preocupada por su bienestar.

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