La Molina: familiares piden ayuda para joven que permanece en UCI sea trasladado a un hospital del Minsa

Ever Villanueva presenta traumatismo de vasos sanguíneos y fractura en el húmero. Los médicos han logrado estabilizarlo; sin embargo, el joven necesita continuar con el tratamiento para que su salud no empeore.



La familia pide ayuda a las autoridades de hospitales del Minsa para que puedan recibir a Héctor, ya que no tienen la solvencia económica para costear el pago de la clínica.