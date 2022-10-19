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La Molina: paciente logró conseguir fecha para operación de cataratas en el Hospital Alcántara

Rotafono de RPP | Jorge contó que hoy recibió una llamada de parte de las autoridades de EsSalud, en la que le informaron sobre su nueva fecha de operación en el ojo izquierdo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Jorge se encontraba preocupado porque indicó que su mal de cataratas en el ojo izquierdo había avanzado mucho.

Jorge se encontraba preocupado porque indicó que su mal de cataratas en el ojo izquierdo había avanzado mucho.

Jorge Enrique Cuentas se comunicó con el Rotafono de RPP, para informar que ya consiguió una nueva fecha para operarse de cataratas en el Hospital Carlos Alcántara, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de La Molina.

El hombre contó que este miércoles recibió una llamada de parte de las autoridades del citado hospital y de Susalud, que le informaron que la fecha para su operación del ojo izquierdo será el martes, 19 de mayo, con el médico que ha llevado su caso.

“Felizmente, el día de hoy ha sido resuelto por EsSalud, el Hospital Alcántara me ha llamado indicándome nueva fecha de operación, la cual yo he confirmado que es este martes 19 y agradezco muchísimo al Rotafono de RPP, a Martín Riepl y a Fátima Chávez que tuvieron la oportunidad de entrevistarme”, afirmó Jorge.

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Jorge Enrique Cuentas Martínez contó que le habían suspendido su operación de cataratas en el ojo izquierdo, la cual estaba programada para el pasado 12 de mayo en el Hospital Carlos Alcántara Butterfield, de EsSalud, debido a la falta de insumos.

Jorge se encontraba preocupado, porque -indicó- su mal de cataratas en el ojo izquierdo había avanzado mucho y temía quedarse sin visión.

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