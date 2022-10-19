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La Molina: restablecen servicio de agua potable en la urbanización Las Colinas luego de más de 24 horas

Rotafono de RPP | La vecina también contó que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento se había comunicado con ella para supervisar que tenga de nuevo el servicio.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Esther contó que después de hacer su pedido público a través de Rotafono de RPP, el martes al promediar las nueve de la noche, volvieron a tener el servicio.

Esther contó que después de hacer su pedido público a través de Rotafono de RPP, el martes al promediar las nueve de la noche, volvieron a tener el servicio.

Esther Sánchez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que se restableció el servicio de agua potable en la urbanización Las Colinas en el distrito de La Molina luego de más de 24 horas.

Esther contó que después de hacer su pedido público a través de Rotafono de RPP, el martes al promediar las nueve de la noche, volvieron a tener el servicio. La vecina también contó que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) se había comunicado con ella para supervisar que tenga de nuevo el servicio. 

“Desde el domingo nos quedamos sin agua en la Urbanización de Las Colinas de La Molina, hasta el día de ayer y creo que es lo peor que nos puede suceder, yo quedo muy agradecida al Rotafono que reportó mi caso y que por fin a las nueve de la noche he tenido agua”, afirmó Esther.

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Sunass se pronuncia 

Sunass se comunicó con el Rotafono de RPP e indicó que solicitó información a Sedapal respecto a los cortes reportados por los vecinos. Según indicaron, desde Sedapal dieron cuenta que el corte del servicio se dio debido a la rotura de una tubería en la zona rocosa. 

"La oficina de la Sunass en Ate se comunicó con el ingeniero Luis Ferro, jefe del Equipo Operativo de Sedapal Ate, que indicó que el corte del servicio se originó por la rotura de una tubería de agua en una zona rocosa. Asimismo, señaló que la interrupción se prolongó debido a la limpieza programada de dos reservorios del sector", se leer en el comunicado.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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