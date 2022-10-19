La Molina: restablecen servicio de agua potable en la urbanización Las Colinas luego de más de 24 horas

Sunass se pronuncia



Sunass se comunicó con el Rotafono de RPP e indicó que solicitó información a Sedapal respecto a los cortes reportados por los vecinos. Según indicaron, desde Sedapal dieron cuenta que el corte del servicio se dio debido a la rotura de una tubería en la zona rocosa.

"La oficina de la Sunass en Ate se comunicó con el ingeniero Luis Ferro, jefe del Equipo Operativo de Sedapal Ate, que indicó que el corte del servicio se originó por la rotura de una tubería de agua en una zona rocosa. Asimismo, señaló que la interrupción se prolongó debido a la limpieza programada de dos reservorios del sector", se leer en el comunicado.