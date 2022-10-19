menu
La Molina: vecinos preocupados por no contar con agua desde hace tres días

Rotafono de RPP | Según denunciaron, una tubería ubicada en la primera cuadra de la calle Los Manzanos, en La Molina, se rompió y los vecinos notificaron a la empresa Sedapal, pero hasta ahora no tienen una solución.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Pedro afirmó que una tubería ubicada en la primera cuadra de la calle Los Manzanos se rompió, el último sábado, y los vecinos notificaron a Sedapal.

Pedro Mayurí se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de agua desde hace tres días en la urbanización Residencial Monterrico en el distrito limeño de La Molina. 

Según indicó, una tubería ubicada en la primera cuadra de la calle Los Manzanos se rompió y los vecinos notificaron a Sedapal. Sin embargo, recién el pasado 19 de enero que un equipo técnico se acercó, aunque aún no han culminado trabajos. 

“Personal de Sedapal no repone el agua en la urbanización Residencial Monterrico en la Molina. Llevamos desde el sábado. Anoche fuimos a ver y no había nadie trabajando. Primero decían que repondrían a las 7 de la noche, luego a medianoche y ahora indican 2 de la tarde. No hay seriedad”, señaló el vecino.

El vecino expresa que aún no tienen agua y hace un llamado de manera urgente a Sedapal para que puedan acudir a la zona y reestablecer el servicio pues señala que los más afectados son los adultos mayores y niños.

Sedapal responde 

El Rotafono de RPP se comunicó con el equipo de Sedapal y la compañía afirmó que enviaron un equipo técnico a la zona para que pueda culminar la reparación de la tubería y que una cisterna de agua ha llegado hasta la zona afectada para abastecer a los vecinos del recurso hídrico. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

falta de agua vecinos Rotafono La Molina
