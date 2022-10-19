La Molina: vecinos preocupados por no contar con agua desde hace tres días

Pedro Mayurí se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de agua desde hace tres días en la urbanización Residencial Monterrico en el distrito limeño de La Molina.



Según indicó, una tubería ubicada en la primera cuadra de la calle Los Manzanos se rompió y los vecinos notificaron a Sedapal. Sin embargo, recién el pasado 19 de enero que un equipo técnico se acercó, aunque aún no han culminado trabajos.



“Personal de Sedapal no repone el agua en la urbanización Residencial Monterrico en la Molina. Llevamos desde el sábado. Anoche fuimos a ver y no había nadie trabajando. Primero decían que repondrían a las 7 de la noche, luego a medianoche y ahora indican 2 de la tarde. No hay seriedad”, señaló el vecino.